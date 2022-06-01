Максимальна сума виплат буде - 160 тисяч за майно та 320 тисяч грн - за шкоду здоров'ю.

Національний банк змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

По-перше, збільшено розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:

до 160 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 000 гривень);

до 320 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 000 гривень).

Збільшення страхових сум за договорами "автоцивілки" дозволить автовласникам отримати кращий фінансовий захист в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів.

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Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте, обіцяють в НБУ.

По-друге, до 80 000 гривень на потерпілого (до змін ця сума становила 50 000 гривень) збільшено розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, якщо під час події оформляється "європротокол".

Нагадаємо, йдеться про оформлення документів про ДТП без участі працівників Національної поліції України. Це дасть змогу більшій кількості постраждалих у ДТП осіб отримати страхову виплату без необхідності виклику на місце аварії поліції, які часто залучені до оборони країни під час дії військового стану.

По-третє, враховуючи підвищення страхових сум та збільшення ліміту виплати за "європротоколом", Національний банк розширив діапазон значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу. Такий коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика. Розширення його діапазону дозволить страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг.

По-четверте, інформація про укладені електронні договори "Зелена картка" включатиметься до єдиної централізованої бази даних. Такий крок розширить обсяг даних, якими оперує Моторне (транспортне) страхове бюро України. Це дасть змогу користувачам отримати вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов'язаних із маніпулюванням неповними даними.

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Зміни торкнуться 42 страховиків – членів МТСБУ та всіх українців, у яких укладені договори "автоцивілки", – прокоментував заступник Голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

Ці та інші зміни передбачені постановами Правління Національного банку від 30 травня 2022 року № 108 та від 30 травня 2022 року № 109.



Зміни, передбачені зазначеними вище постановами, будуть застосовуватися виключно до договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які укладені, починаючи з 1 липня 2022 року.