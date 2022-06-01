Максимальная сумма выплат будет – 160 тысяч за имущество и 320 тысяч грн – за вред здоровью.

Национальный банк сменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Во-первых, увеличены размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:

до 160 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 000 гривен);

до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составила 260 000 гривен).

Увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит автовладельцам получить лучшую финансовую защиту в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям.

Также интересно, в каких случаях можно не предъявлять страховой полис полицейским.

В то же время, стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет, обещают в НБУ.

Во-вторых, до 80 000 гривен на потерпевшего (до изменений эта сумма составила 50 000 гривен) увеличены размеры страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, если во время происшествия оформляется "европротокол".

Речь идет об оформлении документов о ДТП без участия работников Национальной полиции Украины. Это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место крушения полиции, которые часто привлечены к обороне страны во время действия военного положения.

В-третьих, учитывая повышение страховых сумм и увеличение лимита выплаты по европротоколу, Национальный банк расширил диапазон значений корректирующего коэффициента до базового страхового платежа. Такой коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам свести к минимуму риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.

В-четвертых, информация о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" будет включаться в единую централизованную базу данных. Такой шаг расширит объем данных, которым оперирует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитить их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.

Кстати, для выезда за границу снова стали необходимы полисы "Зеленая карта"

Изменения коснутся 42 страховщиков – членов МТСБУ и всех украинцев, у которых заключены договоры "автогражданки", – прокомментировал заместитель Главы Национального банка Сергей Николайчук.

Эти и другие изменения предусмотрены постановлениями Правления Национального банка от 30 мая 2022 № 108 и от 30 мая 2022 № 109.

Изменения, предусмотренные вышеуказанными постановлениями, будут применяться исключительно к договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которые заключены, начиная с 1 июля 2022 года.