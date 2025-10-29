Нестача китайських чіпів може зупинити автопром Європи

Галузева асоціація європейських виробників автомобілів ACEA б'є в набат: у Європі очікуються великі перебої виробництва автомобілів через блокування постачань базових мікрочіпів, необхідних для комплектування техніки.

Через політичні суперечки, що призвели до заборони урядом Китаю експорту чіпів Nexperia, ситуація щодня стає все більш критичною для світового автомобілебудування.

Автопром ЄС отримав промисловий нокаут

Дефіцит постачань простих чіпів, що використовуються в блоках керування електричними системами автомобілів, "сильно б'є по автовиробниках у всьому світі, зокрема й у Європі".

Поки галузь працює на резервних запасах, але вони швидко скорочуються. Згідно з опитуванням членів асоціації цього тижня, деякі заводи ось-ось зупиняться.

Попри існування альтернативних постачальників, на нові замовлення потрібно багато місяців, на що автомобільна промисловість не має часу.

У пошуках дипломатичного рішення

"Ми знаємо, що всі сторони цього спору наполегливо працюють над пошуком дипломатичного вирішення. Водночас наші члени повідомляють зростання дефіциту. Це означає, що зупинка складальної лінії може відбутися вже за кілька днів. Ми закликаємо всіх причетних подвоїти зусилля, щоб знайти дипломатичний вихід із цієї критичної ситуації", – сказала генеральний директор ACEA Зігрід де Вріс.