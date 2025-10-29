Недостаток китайских чипов может остановить автопром Европы

Отраслевая ассоциация европейских производителей автомобилей ACEA бьет в набат: в Европе ожидаются большие перебои производства автомобилей из-за блокировки поставок базовых микрочипов, необходимых для комплектования техники.

Из-за политических споров, приведших к запрету правительством Китає экспорта чипов Nexperia, ситуация с каждым днем становится все более критичной для мирового автомобилестроения.

Читайте также Тысячи новеньких авто гниют в Германии: их никто не покупает

Автопром ЕС получил промышленный нокаут

Дефицит поставок простых чипов, используемых в блоках управления электрическими системами автомобилей, "сильно бьет по автопроизводителям во всем мире, в том числе и в Европе".

Пока отрасль работает на резервных запасах, но они быстро сокращаются. Согласно опросу членов ассоциации на этой неделе, некоторые заводы вот-вот остановятся.

Читайте также В Европе покупают лишь треть авто с ДВС: остальные – электрические и гибридные

Несмотря на существование альтернативных поставщиков, на новые заказы нужно много месяцев, на что у автомобильной промышленности нет времени.

В поисках дипломатического решения

"Мы знаем, что все стороны этого спора упорно работают над поиском дипломатического решения. В то же время наши члены сообщают о росте дефицита. Это означает, что остановка сборочной линии может произойти уже через несколько дней. Мы призываем всех причастных удвоить усилия, чтобы найти дипломатический выход из этой критической ситуации", – сказала генеральный директор ACEA Зигрид де Врис.