Mercedes-Benz зняв завісу з меншої за розмірами моделі G-Class: 4 вересня на Мюнхенському автосалоні виробник офіційно оголосив про появу "малюка" Little G.

Подробиць про меншого чи то брата чи то сестру “гелендвагена” не так уже й багато, але виконавчий директор Ола Келленіус в ході інтерв’ю каналу CNBC ствердно заявив, що маленький G-Class з’явиться через кілька років.

Компанія ще не встановила остаточну дату, коли модель буде представлена і запущена в серію. Відомо лише, що автомобіль буде продаватися виключно як EV.

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Є ще одна цікава деталь, на яку варто звернути увагу. По-перше, новачок 4WD матиме таку ж квадратну форму, як звичайний G-Class, але буде меншим. По-друге, його називатимуть g-класом, а не G-класом, що символічно вказуватиме на менші розміри.

Під час презентації концептуальної версії Mercedes CLA глава компанії Ола Келленіус кількома словами згадав про baby g-Class з показом його тизера на задньому плані. Фото:

Перші згадки про "дитячий" G-Class з’явилися на початку нинішнього року з натяком на запуск моделі у 2026 році. Висловлювалися припущення про використання майбутньої платформи MMA та розробок EV з 800-вольтовою електричною архітектурою.

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Дехто з експертів вважає малоймовірним те, що baby G-Class буде таким маленьким, як, скажімо, Suzuki Jimny, хоча співпадати у розмірах з Jeep Wrangler може.

Це буде дводверний чи чотиридверний позашляховик – невідомо. Експерти Авто24 схиляються до думки, що Mercedes-Benz зробить "хід конем" і викине на-гора відразу дві е-версії позашляховика та ще й з різним акумуляторним потенціалом. В одному випадку це буде легка baby для міста, а у другому - більш потужніший малюк для заміських подорожей та екстриму на бездоріжжі.