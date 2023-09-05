Mercedes-Benz снял занавес с меньшей по размерам модели G-Class: 4 сентября на Мюнхенском автосалоне производитель официально объявил о появлении "малыша" Little G.

Подробностей о младшем брате или сестре "гелендвагена" не так уж много, но исполнительный директор Ола Келлениус в ходе интервью каналу CNBC утвердительно заявил, что маленький G-Class появится через несколько лет.

Компания еще не установила окончательную дату, когда модель будет представлена и запущена в серию. Известно лишь то, что автомобиль будет продаваться исключительно как EV.

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Есть еще одна интересная деталь, на которую следует обратить внимание. Во-первых, новичок 4WD будет иметь такую же квадратную форму, как обычный G-Class, но будет меньше. Во-вторых, его будут называть g-классом, а не G-классом, что будет символически указывать на меньшие размеры.

В ходе презентации концептуальной версии Mercedes CLA глава компании Ола Келлениус несколькими словами вспомнил о baby g-Class с показом его тизера на заднем плане. Фото: whichcar.com

Первые упоминания о "детском" G-Class появились в начале нынешнего года с намеком на запуск модели в 2026 году. Высказывались предположения об использовании будущей платформы MMA и разработок EV с 800-вольтовой электрической архитектурой.

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Некоторые эксперты считают маловероятным то, что baby G-Class будет таким маленьким, как, скажем, Suzuki Jimny, хотя совпадать в размерах с Jeep Wrangler может.

Это будет двухдверный или четырехдверный внедорожник – неизвестно. Эксперты Авто24 склоняются к мнению, что Mercedes-Benz совершит "ход конем" и выбросит на-гора сразу две е-версии внедорожника да еще с разным аккумуляторным потенциалом. В одном случае это будет легкая baby для города, а во втором – более мощный малыш для загородных путешествий и экстрима на бездорожье.