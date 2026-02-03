Легендарний кемпер Marco Polo тепер не впізнати: що змінилося у туристичному варіанті Mercedes-Benz V-Class

Стильний дизайн розробники вміло вписали в компактні зовнішні розміри Polo, який вважається глемпінг-мобілем із зіркою. Він пристосований для подорожей і повсякденного життя.

Як йдеться у релізі виробника, тут повне відчуття "дому", навіть у дорозі. Mercedes-Benz ще більше покращує це відчуття у 2026 році з новим Marco Polo. Для цього пропонується нова архітектура фургона Mercedes-Benz.

Глемпінг-мобіль нових можливостей

"З новим Marco Polo ми пропонуємо нашим клієнтам ще більш вишуканий дім на колесах. Дім, який легко поєднує подорожі та повсякденне життя – водночас створюючи стильну заяву на перспективу", – заявила керівник відділу продажів і маркетингу Mercedes-Benz Vans Сардина Сагрі.

Нагадаємо, глемпінг-мобіль – це мобільний, комфортабельний будиночок або висококласний намет на колесах, який поєднує розкіш готелю з відпочинком на природі.

Marco Polo, базуючись на V-Class, зберігає свою ринкову ідентичність як глемпінг-мобіль. Він однаково пристосований для подорожей і повсякденного життя. Однак нині тут вже покращена концепція проживання та сну: новий підйомний дах складається з міцного та легкого алюмінієвого корпусу подвійною обшивкою.

Додано простору, зручностей та атмосфери домашнього затишку. Фото: Mercedes-Benz

Розмір також має значення

Окрім відмінної стабільності та ізоляції майже в будь-яких погодних умовах, він тепер забезпечує додаткові 10 см простору для голови, коли розширювана задня частина піднята до повної висоти. Це суттєво покращує затишність життя та сну.

Привертає увагу нова концепція освітлення: LED-фонове освітлення на висувному даху пропонує різноманітні освітлювальні сценарії, обрані користувачем – від прохолодного, енергійного світла до теплих і затишних тонів – на свій розсуд мандрівників.

Крім того, новий розсувний дах додає більше денного світла в інтер'єрі та свіже повітря. Вночі відкривається безперешкодний огляд зоряного неба.

До послуг мандрівників мультимедійна система MBUX, широкоформатний кокпіт, оббивка чорної шкіри Lugano, кухонний куточок із складним столом, поворотні сидіння водія та пасажира тощо. Фото: Mercedes-Benz

Перед стартом попередніх замовлень

Новий Marco Polo незабаром буде доступний для замовлення – разом із новим Marco Polo Horizon, який матиме майже всі нові функції.

Без вбудованої кухні чи шафи Marco Polo Horizon – це транспортний засіб для відпочинку, який підходить для вихідних і коротких відпусток. Наприклад, у ньому є нова концепція навісу, а також магнітні елементи затемнення в кабіні.

Доступно ексклюзивно для Horizon : магнітне затемнювальне рішення для задньої частини. Для підвищеної безпеки новий Marco Polo Horizon має стандартні мішки для вікон від стійки A до D.

Коли чекати

Календар уже прописаний: наприкінці літа нові автомобілі відсвяткують свою прем'єру на Caravan Salon Düsseldorf з 28 серпня по 6 вересня.

Про цінник поки нічого в офіційному релізі виробника не сказано.