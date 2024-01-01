Mercedes-Benz випустив серійний кемпер на базі V-класу

Десять років тому V-Class став основою для власного сімейства кемперів і транспортних засобів відпочинку. Щоб відзначити 10-річний ювілей, успішна модель отримала ґрунтовну модернізацію.

Тепер, коли ювілейний рік добігає кінця, Mercedes-Benz доповнює своє портфоліо випуском кемпера V-Class Marco Polo HORIZON.

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Цінник дебютного Marco Polo HORIZON стартуватиме у Німеччині від 58 939 євро. Там пропонуються майже всі інновації V-класу.

Фото: Mercedes-Benz

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"Новий V-Class Marco Polo HORIZON задовольнить потреби як лімузин формату XXL на вісім місць або ексклюзивні розкішні місця. Він привабливий для сімей та VIP-персон. Повністю мебльований кемпер V-Class Marco Polo ідеально підходить для мандрівників. Він з ліжком на даху, відкидним сидінням і поворотними передніми сидіннями. Ми також комплексно оновили стандартні функції", – заявив керівник відділу продажів та маркетингу Mercedes-Benz Vans.

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Новачок отримав свіжий стильний новий зовнішній вигляд. Це дуже помітно в передній частині автомобіля, яка характеризується решіткою радіатора і бампером. Залежно від обраного пакета функцій, решітка радіатора також обрамляється світлодіодною світловою смугою.

Ще один стильний штрих надають адаптивні світлодіодні фари Multibeam. Характерного вигляду задній частині надають перероблені світлодіодні ліхтарі та – у поєднанні з заднім склом, що відкривається окремо – нова хромована декоративна смуга з написом Mercedes-Benz. Доповнюють враження екстер'єру нові кольори фарби та дизайн коліс.

Фото: Mercedes-Benz

В інтер'єрі клієнти знайдуть сучасний широкоформатний кокпіт з двома дисплеями діагоналлю 31,24 см. Також новинками є стильні вентиляційні отвори, кермо та центральна консоль, яка за бажанням підтримує бездротову зарядку смартфона.

Інновації для підвищеного комфорту: наприклад, функція KEYLESS Start та підігрів керма, навколишнє освітлення, яке тепер має 64 кольори, створює затишну атмосферу.

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Новий автомобіль для відпочинку також пропонує перевірену максимальну функціональність із сімома сидіннями та п'ятьма спальними місцями. Це робить його ідеальним для поїздки на вихідні до озера чи у гори. У стандартну комплектацію входить тримісний диван (1,93 x 1,35 метра) та ліжко у висувному даху (2,05 x 1,13 метра).

Також в стандартну комплектацію, як і раніше, входять два поворотних передніх сидіння. Опціональний відкидний столик у задній частині дозволяє проводити затишні посиденьки. Також опціонально є підключення зовнішнього живлення та допоміжний нагрівач.

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Цей автомобіль, як і моделі V-Class і V-Class Marco Polo, вписується в усі стандартні гаражі та багатоповерхові автостоянки. Він доступний з ефективним і потужним дизельним двигуном OM654 – із заднім приводом у стандартній комплектації або опціональним повним приводом.