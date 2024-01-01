Mercedes-Benz GL-Class можна взяти за 4,5 тисячі доларів

Автомобілі преміальних брендів швидко дешевіють, тож стають доступними для тих, хто про них мріяв. Дорогі позашляховики “німецької трійки” – не вийняток. Тепер на аукціонах вони коштують на рівні кросоверів мас-маркету.

Наприклад, найбільший позашляховик від німецького автовиробника Mercedes-Benz GL-Class був еквівалентом S-класу на ринку SUV. Окрім високого рівня комфорту, найбільший позашляховик пропонував до семи місць і високий рівень кліренсу.

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Наразі на аукціонах Copart та IAAI пошкоджені або списані страховими компаніями десятирічні Mercedes-Benz GL опустились до ціни менш як 5000 доларів. Якщо ще на початку 2023 року їх не віддавали дешевше $8000, то згодом ціна впала мало не вдвічі, свідчить статистика AutoAstat.

У вересні середня ціна становила всього $4508, а це рівень Mazda CX-5 чи Nissan Rogue. А в деяких штатах їх продають ще дешевше: у штаті Вермонт, наприклад, середня ставка була на рівні 2319 доларів США.

Перше покоління GL було випущено в 2006 році і базувалося на платформі ML-Class, стверджують в Autoevolution. В основному він був побудований для ринку Північної Америки. У Європі його продажі були дуже низькими, особливо після світової економічної кризи в 2008 році.

Друге покоління, про яке йде мова, почалося в 2012 році з повного оновлення зовнішнього вигляду. Він відрізнявся новою передньою панеллю, скульптурними дверима та V-подібними покажчиками повороту на зовнішніх дзеркалах.

Попри це, продажі в ЄС навіть близько не досягли ринку США. Його великі розміри ускладнювали використання в європейських містах.

Всередині система сидінь 2-3-2 забезпечила більше місця, ніж її попередник, пропонуючи більше місця для ліктів, плечей і голови для всіх трьох рядів сидінь. Панель приладів була покрита штучною шкірою ARTICO. Усередині приладової панелі 4,8-дюймовий TFT-дисплей показував інформацію з бортового комп’ютера, інформаційно-розважального блоку або з навігаційної системи.

На європейському ринку 3,0-літровий дизельний двигун був найулюбленішою версією, тоді як для ринку США бензинові агрегати були на вершині списку клієнтів. Одна версія мала 3,0-літровий двигун, дві інші – на 4,7 літра. Тому перед покупкою варто зважити, у скільки обійдеться розмитнення такого авто.

До речі скільки коштує розмитнення цього “Мерса”

Як і S-Class, GL був доступний виключно з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач (7G-Tronic).