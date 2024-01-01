Mercedes-Benz GL-Class можно взять за 4,5 тысячи долларов

Автомобили премиальных брендов быстро дешевеют, поэтому становятся доступными для тех, кто о них мечтал. Дорогие внедорожники “немецкой тройки” – не исключение. Теперь на аукционах они стоят на уровне кроссоверов масс-маркета.

Например, самый большой внедорожник от немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz GL-Class был эквивалентом S-класса на рынке SUV. Кроме высокого уровня комфорта, самый большой внедорожник предлагал до семи мест и высокий клиренс.

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Сейчас на аукционах Copart и IAAI поврежденные или списанные страховыми компаниями десятилетние Mercedes-Benz GL опустились до цены менее 5000 долларов. Если еще в начале 2023 года их не отдавали дешевле $8000, то впоследствии цена упала чуть ли не вдвое, свидетельствует статистика AutoAstat.

В сентябре средняя цена составляла всего $4508, а это уровень Mazda CX-5 или Nissan Rogue. А в некоторых штатах их продают еще дешевле: в штате Вермонт, например, средняя ставка была на уровне 2319 долларов США.

Первое поколение GL было выпущено в 2006 году и базировалось на платформе ML-Class, утверждают в Autoevolution. В основном он был построен для рынка Северной Америки. В Европе его продажи были очень низкими, особенно после мирового экономического кризиса в 2008 году.

Второе поколение, о котором идет речь, началось в 2012 году с полного обновления внешнего вида. Он отличался новой передней панелью, скульптурными дверями и V-образными указателями поворота на наружных зеркалах.

Несмотря на это, продажи в ЕС даже близко не достигли рынка США. Его большие размеры затрудняли использование в европейских городах.

Внутри система сидений 2-3-2 обеспечила больше места, чем ее предшественник, предлагая больше места для локтей, плеч и головы для всех трех рядов сидений. Панель приборов была покрыта искусственной кожей ARTICO. Внутри приборной панели 4,8-дюймовый TFT-дисплей показывал информацию с бортового компьютера, информационно-развлекательного блока или с навигационной системы.

На европейском рынке 3,0-литровый дизельный двигатель был самой любимой версией, тогда как для рынка США бензиновые агрегаты были на вершине списка клиентов. Одна версия имела 3,0-литровый двигатель, две другие – на 4,7 литра. Поэтому перед покупкой стоит взвесить, во сколько обойдется растаможка такого авто.

Кстати сколько стоит растаможка этого “Мерса”

Как и S-Class, GL был доступен исключительно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач (7G-Tronic).