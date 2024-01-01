Mercedes-Benz выпустил серийный кемпер на базе V-класса

Десять лет назад V-Class стал основой для собственного семейства кемперов и транспортных средств отдыха. Чтобы отметить 10-летний юбилей, успешная модель получила основательную модернизацию.

Теперь, когда юбилейный год подходит к концу, Mercedes-Benz дополняет свое портфолио выпуском кемпера V-Class Marco Polo HORIZON.

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Ценник дебютного Marco Polo HORIZON будет стартовать в Германии от 58 939 евро. Там предлагаются почти все инновации V-класса.

Фото: Mercedes-Benz

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"Новый V-Class Marco Polo HORIZON удовлетворит потребности как лимузин формата XXL на восемь мест или эксклюзивные роскошные места. Он привлекателен для семей и VIP-персон. Полностью меблированный кемпер V-Class Marco Polo идеально подходит для путешественников. Он с кроватью на крыше, откидным сиденьем и поворотными передними сиденьями. Мы также комплексно обновили стандартные функции", – заявил руководитель отдела продаж и маркетинга Mercedes-Benz Vans.

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Новичок получил свежий стильный новый внешний вид. Это очень заметно в передней части автомобиля, которая характеризуется решеткой радиатора и бампером. В зависимости от выбранного пакета функций, решетка радиатора также обрамляется светодиодной световой полосой.

Еще один стильный штрих придают адаптивные светодиодные фары Multibeam. Характерного вида задней части придают переработанные светодиодные фонари и – в сочетании с задним стеклом, открывающимся отдельно – новая хромированная декоративная полоса с надписью Mercedes-Benz. Дополняют впечатление экстерьера новые цвета краски и дизайн колес.

Фото: Mercedes-Benz

В интерьере клиенты найдут современный широкоформатный кокпит с двумя дисплеями диагональю 31,24 см. Также новинками являются стильные вентиляционные отверстия, руль и центральная консоль, которая по желанию поддерживает беспроводную зарядку смартфона.

Инновации для повышенного комфорта: например, функция KEYLESS Start и подогрев руля, окружающее освещение, которое теперь имеет 64 цвета, создает уютную атмосферу.

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Новый автомобиль для отдыха также предлагает проверенную максимальную функциональность с семью сиденьями и пятью спальными местами. Это делает его идеальным для поездки на выходные к озеру или в горы. В стандартную комплектацию входит трехместный диван (1,93 x 1,35 метра) и кровать в выдвижной крыше (2,05 x 1,13 метра).

Также в стандартную комплектацию, по-прежнему, входят два поворотных передних сиденья. Опциональный откидной столик в задней части позволяет проводить уютные посиделки. Также опционально есть подключение внешнего питания и вспомогательный нагреватель.

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Этот автомобиль, как и модели V-Class и V-Class Marco Polo, вписывается во все стандартные гаражи и многоэтажные автостоянки. Он доступен с эффективным и мощным дизельным двигателем OM654 – с задним приводом в стандартной комплектации или опциональным полным приводом.