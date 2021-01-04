У міжнародному альянсі Stellantis, який об'єднав концерни Fiat-Chrysler та PSA Group, відбудуться значні структурні зміни, в результаті яких Chrysler може піти в небуття.

Керуючи північноамериканськими операціями Nissan у 2009–2011 роках, Карлос Таварес мав репутацію ощадливого господаря, який пильно стежив за прибутками і збитками усіх підрозділів і нещадно позбувався найменш успішних. Експерти кажуть, що так само він чинитиме і на посаді голови альянсу Stellantis, а першим кандидатом на вибування називають марку Chrysler, як найслабкішу ланку ланцюга.

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Бренд Chrysler впродовж кількох останніх років показувала вкрай низьку ефективність. Єдиною більш-менш успішною моделлю марки є мінівен Pacifica, однак його продажі не здатні забезпечити виробнику успішні показники. У США представлено лише дві моделі марки Chrysler: застарілий седан 300 і мінівен Pacifica. Продажі бренду в США у 2020 році впали на 19%, порівняно з попереднім роком.

Об’єднані PSA Group та Fiat Chrysler Automobiles вже говорять про консолідацію платформ автомобілів – шасі та силових агрегатів – для економії мільярдів на розробці та виробництві. Це може означати втрату робочих місць в Італії, Німеччині та США, оскільки технологія PSA Peugeot інтегрована в північноамериканські та італійські машини.

Stellantis є четвертим за величиною автовиробником у світі. Керівником альянсу з кінця січня буде Карлос Таварес, а 6 із 11 місць у раді директорів займатимуть представники PSA. Аналітики стверджують, що “відрубувати” збиткові проекти Таварес почне з Європи – автомобілі Fiat та продукція PSA створюють непотрібну внутрішню конкуренцію, а заводи в Італії працюють набагато нижче потужностей – замість півтора мільйона машин, фабрики випускають лише кілька сотень тисяч. Причому більшість заводів скорочували обсяги, через відсутність попиту, ще до пандемії.

Надії Італії покладаються на розкішні бренди Maserati та спортивні марки Alfa Romeo, однак ці два бренди потребують значних інвестицій для переходу на гібридні та електричні силові агрегати.