В международном альянсе Stellantis, который объединил концерны Fiat-Chrysler и PSA Group, произойдут значительные структурные изменения, в результате которых Chrysler может уйти в небытие.

Управляя североамериканскими операциями Nissan в 2009-2011 годах, Карлос Таварес имел репутацию экономного хозяина, который следил за доходами и убытками всех подразделений и беспощадно избавлялся от наименее успешных. Эксперты говорят, что так же он поступит и на посту главы альянса Stellantis, а первым кандидатом на выбывание называют марку Chrysler, как самое слабое звено цепи.

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Бренд Chrysler в течение нескольких последних лет показывала крайне низкую эффективность. Единственной более-менее успешной моделью марки является минивэн Pacifica, однако его продажи не способны обеспечить производителю успешные показатели. В США представлены только две модели марки Chrysler: устаревший седан 300 и минивэн Pacifica. Продажи бренда в США в 2020 году упали на 19% по сравнению с предыдущим годом.

Объединенные PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles уже говорят о консолидации платформ автомобилей – шасси и силовых агрегатов – для экономии миллиардов на разработке и производстве. Это может означать потерю рабочих мест в Италии, Германии и США, поскольку технология PSA Peugeot интегрирована в североамериканские и итальянские машины.

Stellantis является четвертым по величине автопроизводителем в мире. Руководителем альянса с января будет Карлос Таварес, а 6 из 11 мест в совете директоров занимать представители PSA. Аналитики утверждают, что "рубить" убыточные проекты Таварес начнет с Европы – автомобили Fiat и продукция PSA создают ненужную внутреннюю конкуренцию, а заводы в Италии работают гораздо ниже мощностей – вместо полутора миллионов машин, фабрики выпускают лишь несколько сотен тысяч. Причем большинство заводов сокращали объемы из-за отсутствия спроса, еще до пандемии.

Надежда Италии на роскошные бренды Maserati и спортивные марки Alfa Romeo, однако эти два бренда требуют значительных инвестиций для перехода на гибридные и электрические силовые агрегаты.