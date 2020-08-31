Довгоочікувана новинка від італійської марки стане першою абсолютною новою моделлю за довгі роки.

Прем'єра середньомоторного купе Maserati MC20 відбудеться 9 вересня, а поки італійський виробник інтригує черговим тізером, який дозволяє побачити плавні лінії кузову новинки.

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Інформації про майбутню новинку поки не багато, найбільше відомо про двигун. Предметом особливої гордості “Мазераті” є новий шестициліндровий мотор Nettuno з двома турбокомпресорами, розроблений повністю власними силами. Його особливістю є система запалювання Turbulent Jet Ignition від фірми Mahle, в якій об'єднано форкамерно-факельну систему, як у болідів Формула 1, та традиційну іскрову.

Фото: анонсові фото MC20 та мотора Nettuno / Maserati

Nettuno – Нептун – з часом будуть використовувати й інші моделі марки, де він замінить восьмициліндрові двигуни від Ferrari. За попередньою інформацією, на MC20 двигун видаватиме близько 550 кінських сил, тобто не менше, ніж продукує 3,8-літровий V8 на кросовері Maserati Levante GTS. При цьому новий мотор буде більш економічним та екологічним.

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