Рушійною силою для нього служить гравітація.

Такі машинки називають “мильниця” (soapbox) або тарантас і вони призначені для спуску з гірки, так само, як санчата взимку. Hyundai Soapbox стане доповненням для лінійки фірмових речей від корейського бренда.

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Red Bull популяризує такий вид розважального спорту, як перегони на тарантасах. У них використовуються як зовсім прості за конструкцією самоходи, так і технологічні машинки з підвіскою та гальмами. До останніх можна віднести і мильницю Hyundai, з дизайном, що нагадує електрокар Hyundai 45.

Автовиробник дає нам перший погляд на Soapbox, жодних технічних подробиць. Натомість відомо, що у планах корейської марки випустити такі не зовсім дитячі іграшки на європейський ринок. Повний дизайн буде розкритий найближчим часом, а разом з тим повинні бути оголошені й ціни.

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