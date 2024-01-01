Машин без розпізнавальних знаків з радарами вимірювання швидкості у Франції стало більше

Водії стали у виборі швидкості обачнішими, оскільки не знають, кого насправді обганяють чи кому несуться з шаленою швидкістю назустріч. Радари немаркованих автівок фіксують порушення швидкісного режиму як у попутному напрямку, так і у зустрічному. Цю технологію описує rmc.bfmtv.com.

Зроблена з поліцейської машини фіксація стає підставою для підготовки "листів щастя", в яких вказано час в годинах, хвилинах та секундах, календарна дата, прив’язка до географічної точки й, звісно, швидкість транспортного засобу на момент правопорушення.

Читайте також Парижани висловились за заборону прокатних електросамокатів

Автомобілі поліції й аутсорсингу без розпізнавальних знаків обслуговують майже шістдесять відділів. Головне їх завдання – контроль швидкості на найбільш аварійних дорогах у будь-який час дня і ночі, 7 днів на тиждень. Маршрути також заздалегідь визначаються префектурами.

У червні досвід такої технології вивчатиме Ардеш, Канталь, Буш-дю-Рон і Ар'єж. У липні настане черга знайомства з методикою Ена, Верхньої Луари, Піренеїв-Орієнталес, Тарн і Гаронни та Альп де Верхнього Провансу.

Читайте також Франція зобов'язує казати про користь велосипедів та ходіння пішки в рекламі автомобілів

У цій програмі фотофіксації залучено як машини поліції, так і приватних компаній, що виграли тендерні торги на проведення такої операційної діяльності на автомагістралях. Як зазначає RMC, чотири приватні компанії ділять між собою основну частину ринку і продовжують набирати водіїв в режимі аутсорсингу, вивільняючи особовий склад поліції для складніших завдань.

Загалом у нинішньому році Франція матиме 300 таких немаркованих транспортних засобів з апаратурою фіксації порушень швидкісного режиму. У цій кількості парк налічуватиме 250 приватних й 50 правоохоронних машин, обладнаних для таких місій.