Таке буває доволі часто – при встановленні запаски автомобіль сповзає з непевної опори і при знятому колесі падає днищем просто на асфальт. Інцидент як правило несподіваний: що робити?

Те, що машина падає з домкрата, не дуже дивно. Адже коли ми піднімаємо автомобіль для заміни колеса, конструкція виходить не дуже певна. Важкий кузов в перекошеному стані тримається на трьох м’яко закріплених колесах і домкраті - тонкій шарнірній стойці, яка сама спирається на землю через п’ятачок розміром з дитячу долоньку. Жодна з цих чотирьох опор не є надійною, тому так важливо забезпечити нерухомість коліс і правильне положення домкрата.

Штатні домкрати більшості автівок не вимагають великого зусилля при використанні, але впевнено тримають машину лише на ідеальній поверхні.

А що, власне, відбувається, якщо машина падає з домкрата? Перш за все, небезпечно те, що вона може травмувати людину – тому автомобілістів попереджають, щоб при роботах з вивішеним авто не тримали руки, ноги та інші частини тіла під машиною.

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По-друге, можливе пошкодження розташованих знизу компонентів від несанкціонованого контакту з поверхнею планети. А по-третє, машину, яка щільно лежить “животом” на землі, на уже просто потім підняти, щоб таки поставити колесо на місце. Власне, про це ми і поговоримо.

Як підняти машину, що впала з домкрата

Алгоритм дій підказаний логікою і правилами безпеки – які, до речі, щойно кимось були порушені.

Переконайтеся, що падіння не завдало шкоди людям. Падаючи з домкрата, машина може зсунутися як назад-вперед, так і вбік.

З’ясуйте, чи можна витягнути домкрат, і чи придатний він до використання – адже вам треба знову піднімати машину. Якщо ні, доведеться шукати другий домкрат.

Головні проблеми при падінні машини з домкрата – потреба у другому домкраті і неможливість підсунути його під поріг, що лежить на грунті.

Швидше за все, вам знадобиться домкрат з дуже малою “стартовою” висотою, адже треба буде підсунути його під машину, що лежить на землі. Якщо ви маєте міцних помічників, машину можна трохи підняти, щоб завести підйомний пристрій під правильне місце.

Визначайтеся з місцем, під яке ви будете підставляти домкрат. Це не може бути перша-ліпша деталь кузова, адже тонкий метал або пластик неважко погнути вагою машини. Прийнятним варіантом може бути лонжерон кузова, а також – важіль підвіски біля шарової опори або біля точки кріплення до кузова.

Підставляти домкрат можна лише під спеціально підсилені точки кузова. Більшість деталей нинішніх авто не розраховані на це.

Якщо найближча надійна точка для домкрата буде надто далеко від відсутнього колеса, вам доведеться або піднімати машину дуже високо, або використовувати проміжну опору (це безпечніше). Наприклад, це може бути запаска, на яку ви покладете машину порогом, щоби переставити домкрат ближче до маточини без колеса.

Встановивши домкрат на штатне місце там, де немає колеса, переконайтеся, що причину падіння машини усунуто і цього разу все буде гаразд. Лише після цього піднімайте автомобіль на висоту, необхідну для встановлення колеса на маточину.

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Поки є змога, перевірте, яких пошкоджень зазнала машина через падіння. Проконтролюйте стан шлангу, трубок та дротів, що йдуть до гальмівного механізму. Найчастіше гнеться сталевий щиток, який захищає гальмівний диск з внутрішньої сторони. Його легко виправити великою викруткою або монтировкою. Поганий знак – мокрі плями під машиною, вони означають, що пошкоджено паливну або гальмівну систему.

Надійний упор для коліс протилежної сторони потрібен завжди, адже піддомкрачена машина намагається відкотитись навіть на рівній дорозі.

На завершення варто ще раз ретельно перевірити ваш аварійний домкрат, адже після падіння він іноді гнеться і не годиться для подальшого використання. В такому випадку відразу придбайте новий, щоб приготувати машину до нових мандрівок.

Рекомендація Авто24

На щастя, у більшості автовласників за все автомобільне життя машина жодного разу не падає з домкрата. Для цього достатньо бути ретельним при підйомі машини, перш за все – правильно виставляти домкрат. А щоб полегшити вирішення цієї задачі, можна мати при собі невеличку дощечку для “вирівнювання” поверхні і надійний кутик-упор для колеса – а краще два. Деякі автомобілісти для страховки підкладають під поріг піднятої машини запасне колесо, і в цьому також є сенс.

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