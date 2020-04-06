Такое бывает довольно часто – при установке запаски автомобиль сползает с неуверенной опоры и при снятом колесе падает днищем прямо на асфальт. Инцидент обычно неожиданный: что делать?

То, что машина падает с домкрата, не слишком удивительно. Ведь когда мы поднимаем автомобиль для замены колеса, конструкция получается не очень устойчивая. Тяжелый кузов в перекошенном состоянии держится на трех мягко закрепленных колесах и домкрате – тонкой шарнирной стойке, которая сама опирается на землю через пятачок размером с детскую ладошку. Ни одна из этих четырех опор не является надежной, поэтому так важно обеспечить неподвижность колес и правильное положение домкрата.

Штатные домкраты большинства автомобилей не требуют большого усилия при использовании, но уверенно держат машину только на идеальной поверхности.

А что, собственно, происходит, если машина падает с домкрата? Прежде всего, опасно то, что она может травмировать человека – потому автомобилистов предупреждают, чтобы при работах с вывешенным авто не держали руки, ноги и другие части тела под машиной.

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Во-вторых, возможно повреждение расположенных снизу компонентов от несанкционированного контакта с поверхностью планеты. А в-третьих, машину, которая плотно лежит "животом" на земле, не так уж просто потом поднять, чтобы все-таки поставить колесо на место. Собственно, об этом мы и поговорим.

Как поднять машину, упавшую с домкрата

Алгоритм действий подсказан логикой и правилами безопасности – которые, кстати, только что кем-то были нарушены.

Убедитесь, что падение не причинило вреда людям. Падая с домкрата, машина может сдвинуться как взад-вперед, так и в сторону.

Выясните, можно ли извлечь домкрат, и пригоден ли он к использованию – ведь вам нужно снова поднимать машину. Если нет, придется искать другое устройство.

Главные проблемы при падении машины с домкрата – потребность во втором домкрате и невозможность подсунуть его под порог, лежащий на грунте.

Скорее всего, вам понадобится домкрат с очень малой "стартовой" высотой, ведь нужно будет подсунуть его под машину, лежащую на земле. Если у вас есть крепкие помощники, машину можно приподнять, чтобы завести подъемное устройство под правильное место.

Определяйтесь с местом, в которое вы будете подставлять домкрат. Это не может быть первая попавшаяся деталь кузова, ведь тонкий металл или пластик нетрудно погнуть весом машины. Приемлемым вариантом может быть лонжерон кузова, а также – рычаг подвески у шаровой опоры или у точки крепления к кузову.

Подставлять домкрат можно только под специально усиленные точки кузова. Большинство деталей нынешних авто не рассчитаны на это.

Если ближайшая надежная точка для домкрата будет слишком далеко от отсутствующего колеса, вам придется либо поднимать машину очень высоко, либо использовать промежуточную опору (это безопаснее). Например, это может быть запаска, на которую вы положите машину порогом, чтобы переставить домкрат ближе к ступице без колеса.

Установив домкрат на штатное место там, где нет колеса, убедитесь, что причина падения машины устранена и на этот раз все будет хорошо. Только после этого поднимайте автомобиль на высоту, необходимую для установления колеса на ступицу.

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Пока есть возможность, проверьте, какие повреждения получила машина из-за падения. Проконтролируйте состояние шланга, трубок и проводов, идущих к тормозному механизму. Чаще всего гнется стальной щиток, который защищает тормозной диск с внутренней стороны. Его несложно выправить большой отверткой или монтировкой. Плохой знак – мокрые пятна под машиной, они означают, что повреждена топливная или тормозная система.

Надежный упор для колес противоположной стороны нужен всегда, ведь поддомкраченная машина пытается откатиться даже на ровной дороге.

В завершение стоит еще раз тщательно проверить ваш аварийный домкрат, ведь после падения он иногда гнется и не годится для дальнейшего использования. В таком случае сразу приобретите новый, чтобы приготовить машину к новым путешествиям.

Рекомендация Авто24

К счастью, у большинства автовладельцев за всю автомобильную жизнь машина ни разу не падает с домкрата. Для этого достаточно быть аккуратным при подъеме машины, прежде всего – правильно выставлять домкрат. А чтобы облегчить решение этой задачи, можно иметь при себе небольшую дощечку для "выравнивания" поверхности и надежный уголок-упор для колеса – а лучше два. Некоторые автомобилисты для страховки подкладывают под порог поднятой машины запасное колесо, и в этом также есть смысл.

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