08:42, сьогодні

Поки в Україну ще не приїхало нове покоління Mazda6, активно продається нинішня версія. Чого їй бракує, чи варто чекати на новинку до осені?

Нова Mazda6, показана весною в Женеві, стане доступною українцям наприкінці року. До цього часу в нас продаватимуться Мазди 6 актуального покоління, які і сьогодні не виглядають застарілими.

Дизайн Mazda6, яка випускається з 2013 року, досі здається сучасним та навіть вишуканим. В 2016 році виробник зробив рестайлінг, однак він був теж не дуже помітним. Більше того, нова модель 2018 року також зовні не дуже відрізняється від нинішньої! Отож актуальне покоління "шістки" виглядає дуже навіть сучасно.

Головна відмінність нової Mazda6 – салон. Він стане більш преміальним. Однак нинішній зовсім не можна назвати бюджетним. Якісні матеріали, сучасний дизайн. Та й електронного обладнання достатньо. Центральний дисплей з мультимедійною системою великий, а якість зображення не викликає нарікань. Так, він не сенсорний, але управляти екраном можна за допомогою кнопок та джойстика на центральному тунелі. Це зроблено з міркувань безпеки. Натомість навігація, принаймні в столиці, дійсно допомагає. Нехай вона не показує заторів, зате перед перехрестям висвічує напрямки руху за смугами.

Читайте також: Найкрасивіший концепт-кар року з’явився в Женеві

В напруженому трафіку чи при активному водінні дуже допомагає проекційний дисплей. Він кольоровий, тому обмеження швидкості на даній ділянці показує дорожнім знаком – в червоному обідку. Окрім того, на ньому видно поточну швидкість та напрямок руху за навігацією, можна слідкувати за роботою активного круїз-контролю, систем безпеки.

У топовій версії нинішньої Mazda6 величезна кількість активних електронних "помічників", які не дадуть водію зробити фатальну помилку. В зовнішніх дзеркалах заднього виду при наближенні в "сліпій зоні" автомобіля миготять індикатори, а якщо водій збирається повернути – машина сигналізує звуком.

Система стеження за розміткою не лише попереджає про з’їзд з полоси, але й коригує напрямок руху поворотом керма. Адаптивний круїз-контроль "висить на хвості" у авто попереду. Це майже автопілот!

2,5-літровий двигун на 192 "конячки" та 256 номів крутного моменту показує свій характер у режимі "Спорт", який перемикається важелем біля коробки передач. Таким чином я легко обганяв попутні авто на вузькій дорозі. При настиканні на газ двигун видає приємний басовитий звук, за яким наступає відчутне прискорення. Той випадок, коли звук не обманює!

Цікаво, що значний за об’ємом двигун можна назвати економічним! За швидкості у 110-130 км/год на трасі він споживав 7,0-7,5 л на 100 км, а в місті – не більше дев’яти.

Читайте також: Mazda відновлює виробництво роторних двигунів

На слизькій дорозі автомобіль впевнено тримається за дорогу завдяки системі контролю розподілу тяги (G-Vectoring Control). Хоча версії з 19-дюймовими дисками для наших розбитих доріг не дуже підходять – на зиму краще перевзуватись у 17-ті. М’яка та енергоємна підвіска добре збалансована, однак на значних вибоїнах напружує сильним стуком.

Загалом, авто добре підготовлене на зиму – на більшості комплектацій післярестайлінгових версій є підігрів передніх сидінь та керма. На невеличких дорогах добре допомагає система адаптивного освітлення – вона сама переключає дальнє та ближнє світло фар, і водій не відволікається на ці функції.

Пасажири також не обділені комфортом. На другому ряду дуже зручно, є власні дефлектори обдуву, а від сонця можна сховатися за шторкою, яка виїжджає перед заднім вікном.

Багажник також дуже місткий. В седані він досить довгий (1,2 м) всередині, через що деякі предмети треба діставати, нахиляючись. Однак вміщає він 480 л, а це більш, ніж достатньо.

Багато автовласників вважають, що модель, котра незабаром буде змінена на нову, більш випробувана та надійніша за новинку. До того ж ціна у неї завжди менша. Адже нова модель матиме ще більше додаткового електронного обладнання та нові матеріли салону. А це значить, що і більшу ціну. Сьогодні ж Мазда 6, виготовлена в 2018 році, коштує від $26 тис. в мінімальній комплектації до $37,3 в максимальній, що для седану бізнес-класу – вигідна пропозиція. Тому для тих, хто не женеться за останнім писком моди та обирає перевірену надійність, нинішнє покоління Mazda 6 видається цілком розумним вибором.

Читайте також: тест-драйв Mazda CX-9.