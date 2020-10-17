Мазда 626 славиться своїми проблемами з кузовом, проте з технічної частини до неї все досить непогано. Ознайомимося докладніше.

Mazda 626 продавалася для європейського ринку з 1980 аж по 2002 рік, коли її замінила Mazda6. Всього по світу було продано 4,3 млн автомобілів цієї моделі, багато їх і в Україні. П'яте і останнє покоління Mazda 626 GF випускалось у 1997–2002 роках, їх продають за ціною від 2,5 до 5 тисяч доларів, найдешевші розглядати не варто.

Таким чином, для оцінки Mazda 626 в кузові GF треба брати з собою не моториста, а кузовника, який може оцінити стан кузова та можливість його ремонту. Після поверхневого огляду кузова треба заглянути знизу, а також оцінити стан "стаканів".

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Салон виконаний якісно: в цьому 20-річному автомобілі з пробігом в 380 тисяч км працюють всі системи та кнопки, навіть люк. Тут вже є клімат-контроль, підігрів сидінь, передні та бокові подушки безпеки – обладнання непогане.

Під капотом можна знайти бензинові дволітрові двигуни на 115 чи 136 к.с. та турбодизель. Останній не рекомендують через дорожнечу обслуговування. Трапляється, що двигуни можуть мати підвищену димність. Щоб це усунути, треба поміняти сальники та поршневі кільця. Якщо є ГБО, треба десь в раз в 30-40 тисяч регулювати зазори клапанів.

Звичайно, старий автомобіль часто ламається, але якщо в Mazda 626 щось вийшло з ладу і його якісно відремонтували, то вузол буде служити довго. Наприклад, задня підвіска служить довго, тож під час її ремонту всі з'єднання закипають та закисають, а отже розкрутити її може бути проблематично. Одна якщо її якісно зробити, то років 3-4 заглядати до неї не треба буде.

Більше про вживану Mazda 626 – у відео:

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