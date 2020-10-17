Мазда 626 славится своими проблемами с кузовом, однако по технической части у нее все довольно неплохо. Ознакомимся подробнее.

Mazda 626 продавалась для европейского рынка с 1980 аж по 2002 год, когда ее заменила Mazda 6. Всего по миру было продано 4,3 млн автомобилей этой модели, много их и в Украине. Пятое и последнее поколение Mazda 626 GF выпускалось в 1997 – 2002 годах, их продают по цене от 2,5 до 5 тысяч долларов, самые дешевые рассматривать не стоит.

Таким образом, для оценки Mazda 626 в кузове GF надо брать с собой не моториста, а кузовника, который может оценить состояние кузова и возможность его ремонта. После поверхностного осмотра кузова надо заглянуть снизу, а также оценить состояние "стаканов".

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Салон выполнен качественно: в этом 20-летнем автомобиле с пробегом в 380 тысяч км работают все системы и кнопки, даже люк. Тут уже есть климат-контроль, подогрев сидений, передние и боковые подушки безопасности – оборудование неплохое.

Под капотом можно найти бензиновые двухлитровые двигатели на 115 или 136 л. с. и турбодизель. Последний не рекомендуют из-за дороговизны обслуживания. Случается, что двигатели могут иметь повышенную дымность. Чтобы это устранить, надо поменять сальники и поршневые кольца. Если есть ГБО, надо где-то раз в 30-40 тысяч регулировать зазоры клапанов.

Конечно, старый автомобиль часто ломается, но если в Mazda 626 что-то вышло из строя и его качественно отремонтировали, то узел будет служить долго. Например, задняя подвеска служит долго, поэтому во время ее ремонта все соединения закипают и закисают, а значит раскрутить ее может быть проблематично. Однако, если ее качественно сделать, то года 3-4 заглядывать к ней не нужно будет.

Больше о подержанной Mazda 626 – в видео:

Напомним недостатки и преимущества подержанного Renault Megane 3.