08:57, 7 червня 0

Седан Mazda 6 і до цього на фоні японських седанів-конкурентів виділявся непоганою динамікою та слухняністю у поворотах, але не вистачало дійсно потужної версії. Саме зараз така з’явилася. Мова йде про «шістку» із турбомотором на 231 сил, який знайомий за кросовером СХ-9.

Я завжди казав, що шасі Mazda 6 створювали із добрячим запасом під потужніший мотор. І ніби в воду дивився. За 7 років продажів цієї машини в Україні поява турбомотора стала найсуттєвішою зміною моделі на фоні всіх попередніх оновлень. Щоправда, чекати такої обновки українцям довелося аж 4 роки, бо в США турбоверсія з’явилася ще у 2017 році.

Різниця в ціні

Тому зараз в українському прайс-листі з'явилися дві нових комплектації з турбомотором – Premium+ та Top+. Перша коштує 1 063 900 грн., багатша – 1 110 400 грн. Остання ідентична атмосферній комплектації Тор. Виходить що доплата за турбомотор в чистому вигляді версія становить приблизно 140 тисяч гривень.

Цікаво, що версію Premium+ можна замовити з опційним пакетом Black Edition за додаткові 14 тисяч грн. В нього входить червоний шкіряний салон з електроприводом передніх крісел і пам'яттю сидіння водія, бокові дзеркала та легкосплавні диски R19 чорного кольору, а в салоні помітна червона стрічка, якою декоровано елементи інтер'єру.

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Але зовні в “Мазді” важко впізнати турбоверсію. Жодного напису Turbo чи додаткового аеродинамічного обвісу. Ті ж 19-дюймові легкосплавні диски з шинами 225/45 R19, ті ж бампери й оптика.

Аналогічна історія – в салоні. Як і в комплектації Тор, в тестового седана у виконанні Тор+ інтер'єр прикрашено штучною замшею та справжнім деревом японського ясеня. Є безрамкове дзеркало заднього огляду. Салон декоровано коричневою або ж білою шкірою Наппа, а в передніх крісел, які мають вентиляцію, прикріплена горизонтальна алюмінієва планка.

Мультимедійна система керується через 8-дюймовий екран, в тому числі і аудіосистема Bose з 11 динаміками. Apple Car Play коннектиться до мобільного за бездротовим протоколом, а от Android Auto вимагатиме дроту. При цьому цікаво, що багажник турбоверсії виявився значно меншим, ніж в атмосферних сестер – 429 л проти 480 л.

Більше інформації про нову Mazda 6 – за посиланням

Нове "серце" авто

Але це все було і в атмосферної Mazda 6, на якій довелось поїздити багато. А от що суттєво відрізняє нову версію – це двигун. І якщо зазирнути під капот, то там не той самий мотор, а з турбіною. В атмосферний ступінь стискання 13:1, а в турбоверсії 10,5:1. При цьому у турбомотора немає системи “старт-стоп” та системи рекуперації iLoop.

Та й сама турбіна цікава. Японці вирішили не мудрувати зі складними лопатями зі змінною геометрією, а запровадили систему Dynamic Pressure Turbo. Її хитрість і простота в тому, що повітря до турбіни подається через два канали, вузький і широкий. В широкому стоїть заслінка, коли вона закривається, повітря женеться через вузький із вищою швидкістю і сильніше крутить турбіну. Просто й елегантно. І якщо потужності мотору турбіна додала усього 37 сил, то моменту стало більше майже вдвічі - 420 Нм проти 258 Нм в атмосферника. Це вже суттєво.

Десь з 2007 року Mazda не випускала седан 6-ї серії з моторами, потужнішими за 200 сил. Виходить, що найпотужнішою “шісткою” лишалася Mazda 6 MPS (2005-2007 роки) з 2.3-літровим 4-циліндровим турбодвигуном на 257 к.с. та 380 Нм. Легендарна для поціновувачів японського бренду модифікація MPS з повним приводом досягала швидкості 100 км/год за 6,6 с. А характеристиках нової “турбоверсії” вказано, що на розгін до сотні їй потрібно 7 секунд, тобто на секунду менше ніж атмосферній 2,5 л. Тому перше, що я зробив, отримавши mazda 6 2,5 T - це перевірив динаміку прискорення до “сотні”. І з другої ж спроби прилад показав час 6,68 с. Тобто фактично досяг показника MPS. Але як це можливо з переднім приводом і значно меншою потужністю?

Закралися сумніви в тому, що мотор видає усього 231 силу. Довелося трохи покопатися в технічній літературі, тож я з’ясував, що для мотора Skyactiv-G 2.5T на американському ринку виробник декларує потужність 231 силу, але на стандартному бензині, який у них називається 92-им. Якщо його заправляти 98-м, то отримаємо 253 сили. Відповідно ж до рекомендацій українського імпортера заливати треба мінімум 95-й. Але яка ж потужність насправді? Для цього я вирішив завітати на динамометричний стенд, де на мене чекав сюрприз: на 95-му бензині машина показала більш як 260 сил. Це більше, ніж у MPS! Одразу стало зрозуміло, звідки така динаміка. Спеціалісти кажуть, що це типова картина для японських виробників, які свідомо занижують показники своїх машин.

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Гучний та темпераментний

Турбоседан виявився усього на 40 кг важчим за атмофсерну версію. Ймовірно через це японські інженери вирішили не встановлювати більш потужні гальма. Але ж динаміки стало значно більше, тому хотілося б ефективніших гальм. При цьому складалося враження, що турбомотор гучніший за атмосферник. Він важкувато набирає оберти й трохи шумнуватий. В СХ-9 це було менш помітно, бо там краща звукоізоляція. Хоча й у “шістки” під час минулого оновлення 2019 року додалося звукоізоляції стелі на додачу до шумопоглинаючого скла передніх дверей.

Суттєво у нового мотора відрізняється й апетит. В міському циклі він на 2 літри більший, ніж у атмосферного 2,5-літрового й становить 10,7 л/100 км проти 8,8 в атмосферника. А в бойових режимах 2,5 Т спалює значно більше.

Для нового двигуна трохи модернізували і автоматичну КПП на 6 швидкостей, в якій зробили коротшими передачі, а в спортрежимі коробка не перемикається вище четвертої. Тому поведінка седана стала більш динамічною, хоча на кермі все ж відчувається певна солідність. MPS була значно гостріша і точніша. Та це не заважає сучасній “турбо-шістці” виглядати на серпантині цікавішою ніж “Кемрі”, чи тим паче корейці. І виходить, що на сьогодні це найшвидший японський седан в класі.

Так, я розумію, що Mazda 6 фактично вже на фініші життєвого циклу, але всі експерти якраз на такому етапі й радять купувати машини, в яких не тільки усунуто всі недоліки, але й комплектація щедра, як ніколи. І турбомотор тут можна розглядати як найдорожчу опцію, яка додала характеру еталонної "шістки" саме ту перчинку, якої не вистачало раніше.

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Сергій Волощенко

Фото Владислава Плешакова