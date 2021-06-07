08:47, 7 июня 0

Седан Mazda 6 и до этого на фоне японских седанов-конкурентов выделялся неплохой динамикой и управляемостью в поворотах, но не хватало действительно мощной версии. Именно сейчас такая появилась. Речь идет о "шестерке" с турбомотором на 231 сил, знакомого по кроссоверу СХ-9.

Я всегда говорил, что шасси Mazda 6 создавали с хорошим запасом под более мощный мотор. И будто в воду смотрел. За 7 лет продаж этой машины в Украине появление турбомотора стало самым существенным изменением модели на фоне всех предыдущих обновлений. Правда, ждать такой обновки украинцам пришлось аж 4 года, потому что в США турбоверсия появилась еще в 2017 году.

Разница в цене

Поэтому сейчас в украинском прайс-листе появились две новых комплектации с турбомотором – Premium+ и Top+. Первая стоит 1 063 900 грн., побогаче – 1 110 400 грн. Последняя идентична атмосферной комплектации Тор. Получается что доплата за турбированный мотор в чистом виде составляет примерно 140 тысяч гривен.

Интересно, что версию Premium+ можно заказать с опциональным пакетом Black Edition за дополнительные 14 тысяч грн. В него входит красный кожаный салон с электроприводом передних кресел и памятью сиденья водителя, боковые зеркала и легкосплавные диски R19 черного цвета, а в салоне – красная строчка, которой декорированы элементы интерьера.

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Но внешне в этой “Мазде” трудно узнать турбоверсию. Ни одной надписи или дополнительного аэродинамического обвеса. Те же 19-дюймовые легкосплавные диски с шинами 225/45 R19, те же бамперы и оптика.

Аналогичная история – в салоне. Как и в комплектации Тор, у тестового седана в исполнении Тор+ интерьер украшен искусственной замшей и настоящим деревом японского ясеня. Есть безрамочное зеркало заднего вида. Салон декорирован коричневой или же белой кожей наппа, а к передним креслам с вентиляцией прикреплена горизонтальная алюминиевая планка.

Мультимедийная система управляется через 8-дюймовый экран, в том числе и аудиосистема Bose с 11 динамиками. Apple Car Play коннектится к мобильному по беспроводному протоколу, а вот Android Auto потребует провода. При этом интересно, что багажник турбоверсии оказался значительно меньше, чем у атмосферных сестер – 429 л против 480 л.

Больше информации о новой Mazda 6 – по ссылке

Новое "сердце" автомобиля

Но это все было и в атмосферной Mazda 6, на которой ранее пришлось поездить немало. А вот что существенно отличает новую версию – это двигатель. И если заглянуть под капот, то там не тот же мотор, а с турбиной. У атмосферного степень сжатия – 13:1, а в турбоверсии – 10,5:1. При этом у турбомотора нет системы “старт-стоп” и системы рекуперации iLoop.

Да и сама турбина интересная. Японцы решили не мудрить со сложными лопастями с изменяемой геометрией, а сделали систему Dynamic Pressure Turbo. Ее хитрость и простота в том, что воздух в турбину подается через два канала, узкий и широкий. В широком стоит заслонка, когда она закрывается, воздух гонится через узкий с более высокой скоростью и сильнее крутит турбину. Просто и элегантно. И если мощности мотору турбина прибавила всего 37 сил, то момента стало больше почти вдвое – 420 Нм против 258 Нм у атмосферника. Это уже существенно.

Где-то с 2007 года Mazda не выпускала седан 6-й серии с моторами мощнее 200 сил. Получается, что самой мощной "шестеркой" оставалась Mazda 6 MPS (2005–2007 годы) с 2,3-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем на 257 л.с. и 380 Нм. Легендарная для ценителей японского бренда модификация MPS с полным приводом достигала скорости 100 км/ч за 6,6 сек. А в характеристиках новой “турбоверсии” указано, что на разгон до сотни ей требуется 7 секунд, то есть на секунду меньше атмосферной 2,5 л. Поэтому первое, что я сделал, получив Mazda 6 2,5 T – это проверил динамику ускорения до “сотни”. И со второй же попытки прибор показал время 6,68 секунд. То есть фактически достиг показателя MPS. Но как это возможно с передним приводом и значительно меньшей мощностью?

Закрались сомнения в том, что мотор выдает всего 231 силу. Пришлось немного покопаться в технической литературе, поэтому я выяснил, что для мотора Skyactiv-G 2.5 T на американском рынке производитель декларирует мощность 231 силу, но на стандартном бензине, который у них называется 92-м. Если его заправлять 98-м, то получим 253 силы. Согласно же рекомендациям украинского импортера, заливать надо минимум 95-й.

Но какая же мощность на самом деле? Для этого я решил зайти на динамометрический стенд, где меня ждал сюрприз: на 95-м бензине машина показала более 260 сил. Это больше, чем у MPS! Сразу стало понятно, откуда такая динамика. Специалисты говорят, что это типичная картина для японских производителей, которые сознательно занижают показатели своих машин.

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Громкий и темпераментный

Турбоседан оказался всего на 40 кг тяжелее атмосферной версии. Вероятно, потому японские инженеры решили не устанавливать более мощные тормоза. Но ведь динамики стало значительно больше, поэтому хотелось бы более эффективных тормозов. При этом создавалось впечатление, что турбомотор громче атмосферника. Он тяжеловато набирает обороты и немного шумноват. В СХ-9 это было менее заметно, потому что там лучше звукоизоляция. Хотя и у “шестерки” во время прошлого обновления 2019 года добавилась звукоизоляция потолка в придачу к шумопоглощающему стеклу передних дверей.

Существенно у нового мотора отличается и аппетит. В городском цикле он на 2 литра больше, чем у атмосферного 2,5-литрового и составляет 10,7 л/100 км против 8,8 у атмосферника. А в боевых режимах 2,5 Т сжигает значительно больше.

Для нового двигателя немного модернизировали и автоматическую КПП на 6 скоростей, в которой сделали короче передачи, а в спорт-режиме коробка не переключается выше четвертой. Поэтому поведение седана стало более динамичным, хотя на руле все же ощущается определенная солидность. MPS была значительно острее и точнее. Но это не мешает современной “турбошестерке” выглядеть на серпантине интереснее, чем “Кэмри”, или тем более корейцы. И получается, что на сегодня это самый быстрый японский седан в классе.

Да, я понимаю, что Mazda 6 фактически уже на финише жизненного цикла, но все эксперты как раз на таком этапе и советуют покупать машины. Ведь у них не только устранены все недостатки, но и комплектация щедрая, как никогда. А турбомотор здесь можно рассматривать как самую дорогую опцию, придавшей характеру эталонной "шестерки" именно ту перчинку, которой не хватало раньше.

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Сергей Волощенко

Фото Владислава Плешакова