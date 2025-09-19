Mazda CX-30 отримала оновлення та переглянуту вартість

Як пише Carscoops, базовий варіант CX-30 2.5 S отримав оновлені амортизатори, для кращого комфорту під час поїздки та диференціал обмежено тертя. Вища комплектація CX-30 2.5 S Select Sport за 27 660 доларів тепер оснащена передніми сидіннями з підігрівом та електрорегулюваннями з боку водія.

Читайте також: Mazda CX-60 отримала “дешеву” версію

Кросовер також отримав бездротові Android Auto та Apple CarPlay, а також бічні дзеркала з функцією нахилу під час заднього ходу. Крім того, топові версії моделі тепер мають більшу 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа та бездротовий зарядний пристрій для смартфону.

Нова комплектація CX-30 2.5 S Aire Edition, ціна якої починається від 29 850 доларів, має ширший перелік оснащення, що включає чорні елементи кузова, зокрема рейлінги, 18-дюймові колісні диски та корпуси дзеркал. Інтер’єр навпаки вирізняється сірими шкіряними вставками та контрастною строчкою.

Також цікаво: Власник Mazda вирішив зекономити 120 доларів на обслуговуванні й зробив його сам за 6000 доларів: фото

Усі версії Mazda CX-30 використовують знайомий атмосферний 2,5-літровий чотирициліндровий двигун Skyactiv-G, що видає 189 к.с. та 252 Нм крутного моменту і поєднаний з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач та стандартною системою повного приводу. Покупці також можуть обрати версію цього ж двигуна з турбонаддувом потужністю 253 к.с. й 433 Нм крутного моменту.