Mazda CX-30 получила обновление и пересмотренную стоимость

Как пишет Carscoops, базовый вариант CX-30 2.5 S получил обновленные амортизаторы, для лучшего комфорта во время поездки и дифференциал ограниченного трения. Высшая комплектация CX-30 2.5 S Select Sport за 27 660 долларов теперь оснащена передними сиденьями с подогревом и электрорегулировками со стороны водителя.

Кроссовер также получил беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также боковые зеркала с функцией наклона во время заднего хода. Кроме того, топовые версии модели теперь имеют большую 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Новая комплектация CX-30 2.5 S Aire Edition, цена которой начинается от 29 850 долларов, имеет широкий перечень оснащения, включающий черные элементы кузова, в частности рейлинги, 18-дюймовые колесные диски и корпуса зеркал. Интерьер наоборот отличается серыми кожаными вставками и контрастной строчкой.

Все версии Mazda CX-30 используют знакомый атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Skyactiv-G, выдающий 189 л.с. и 252 Нм крутящего момента и соединенный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода. Покупатели также могут выбрать версию этого же двигателя с турбонаддувом мощностью 253 л.с. и 433 Нм крутящего момента.