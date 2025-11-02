Mazda офіційно представила новий логотип: мінімалізм і фокус на цифровий світ

На Japan Mobility Show 2025 компанія Mazda вперше публічно представила оновлений логотип, який стане частиною нового корпоративного стилю.

Як зазначає сама компанія, зміни — це «витончена еволюція» фірмового символу 1997 року. Той самий крилатий "M" залишився, але став простішим і пласкішим — щоб краще виглядати у цифрових медіа та на екранах, пишуть в Motor1.

Також цікаво що показала Mazda на автошоу у Токіо

На відміну від Volkswagen чи BMW, які зробили логотипи повністю плоскими, Mazda обрала м’якший мінімалістичний варіант, зберігши елементи глибини та впізнавані «крила».

«Нова версія оптимізована для підвищення видимості в цифрових медіа. Ми будемо використовувати символ і новий словесний знак у цифрових кампаніях, починаючи з CX-5», — пояснила Тамара Млинарчик, менеджер зі зв’язків із громадськістю Mazda North America.

Новий логотип — не єдина зміна

Разом із емблемою оновився і словесний знак “Mazda”. Тепер це гладкий шрифт без засічок, який з’явиться на багажнику, кермі та в усіх цифрових матеріалах бренду.

Першими нову айдентику отримали:

Mazda CX-5 2026 року — має новий напис «Mazda» ззаду,

китайський електричний кросовер EZ-60,

концепти Mazda Vision X-Coupe та Vision X-Compact, які демонструють подальшу еволюцію дизайну Kodo.

Як відбуватиметься перехід

Mazda не планує одномоментного оновлення всіх моделей. Спершу новий логотип з’явиться у цифрових комунікаціях і на офіційних сайтах, а згодом — на нових авто.

«Майбутні моделі поступово отримають оновлену графіку. Щодо поточних моделей — рішення ще не ухвалене», — додають у компанії.

Тобто CX-5 стане першопрохідцем, а згодом зміни торкнуться всього модельного ряду.

До речі як може виглядати наступна Mazda3

Mazda йде шляхом стриманого оновлення

Для бренду, який завжди відрізнявся емоційністю дизайну та увагою до деталей, новий логотип — не просто зміна форми, а символ переходу у цифрову добу.

Mazda хоче зберегти баланс між традиційною елегантністю та новими форматами присутності — на екранах, у додатках, у соцмережах. І, здається, робить це в типовому для себе стилі: спокійно, продумано і без надмірного пафосу.