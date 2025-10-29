Mazda представила дві концепції Vision і нову CX-5 на виставці в Японії

Vision X-Coupe — це спортивне купе нового покоління, яке представляє подальшу еволюцію дизайнерської мови Kodo – Soul of Motion. Під капотом встановлена гібридна система із зарядкою від мережі, що поєднує двороторний турбодвигун з електромотором та батареєю. Загальна потужність силової установки становить 510 к.с., а запас ходу на електротязі — 160 км. У комбінованому режимі — до 800 км, що забезпечує практичність на рівні традиційних автомобілів.

Особливість концепції — використання вуглецево-нейтрального палива, отриманого з мікроводоростей, у поєднанні з фірмовою технологією Mazda Mobile Carbon Capture, яка здатна зменшувати викиди CO2 прямо під час руху.

Це дозволяє Vision X-Coupe не лише дарувати задоволення від керування, а й робити свій внесок у збереження екології. Купе має довжину 5050 мм, ширину 1995 мм, висоту 1480 мм і колісну базу 3080 мм — це справжній спортивний гран-турер із пропорціями класичного GT.

Mazda Vision X-Compact

Водночас друга прем’єра — Mazda Vision X-Compact — втілює бачення майбутньої мобільності, де автомобіль стає справжнім цифровим партнером. Модель поєднує сенсорну цифрову модель людини та емпатичний штучний інтелект, здатний вести природні розмови, пропонувати напрямки руху та розуміти емоції водія.

Автовиробник зазначає, що концепція Vision X-Compact створена, щоб розвивати зв’язок між людиною й машиною — це не просто транспорт, а “співрозмовник”, який допомагає водієві відкривати нові місця та зберігати комфорт і безпеку. Довжина авто становить 3825 мм, ширина — 1795 мм, висота — 1470 мм, а колісна база — 2515 мм, що робить його компактнішим за Mazda2 й ідеальним міським електрокросовером майбутнього.

Нова Mazda CX-5: прем’єра оновленого бестселера

Разом із футуристичними Vision-моделями публіці вперше показали повністю нову Mazda CX-5 у європейській специфікації. Модель стала просторішою, отримала вишуканіший дизайн у стилі KODO, покращену динаміку Jinba Ittai — “єдність водія та автомобіля” — і створена на базі нової електронної архітектури Mazda E/E Architecture+.

Вона забезпечує швидший обмін даними між системами, відкриваючи шлях до нових функцій безпеки та мультимедіа. CX-5 залишається ключовою моделлю бренду: із 2012 року по всьому світу продано понад 4,5 мільйона автомобілів у більш ніж 100 країнах.

Президент і генеральний директор Mazda Масахіро Моро під час презентації наголосив: “Фраза "Радість керування — запорука сталого завтрашнього дня" виражає не лише фундаментальний дух Mazda, а й суть наших майбутніх викликів. Ми віримо, що задоволення від керування може стати рушійною силою позитивних змін для суспільства та планети”.