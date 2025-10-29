Дизайнер показав, як виглядатиме оновлена Mazda3: фото, відео

Адже навіть мінімальні зміни — перероблені фари, новий передній та задній бампери, модернізоване шасі чи вдосконалена мультимедіа — могли б повернути Mazda3 актуальність на фоні конкурентів, які постійно оновлюються. І хоча офіційних планів компанія не розкриває, ентузіасти вже вирішили показати, як могла б виглядати автівка після оновлення.

Як пише Autoevolution, дизайнер Digimods Design створив власну візуалізацію Mazda3 2026 року, де компакт отримав більш виразний передок із новою решіткою радіатора, фарами зміненого формату та переробленим бампером. Задня частина виглядає ще свіжіше й вирізняється новими світлодіодними ліхтарями, які тепер з’єднані написом Mazda по центру, а також оновленими дверима багажника з номерним знаком, перенесеним нижче. З’явився і збільшений спойлер, що додає спортивності.

Автомобіль на рендерах пофарбовано у фірмовий відтінок Soul Red Crystal, який отримав трохи глибший блиск, а чорні акценти на передньому та задньому бамперах створюють більш динамічний образ. Віконна лінія оздоблена хромом, але колісні диски, схоже, залишилися від поточної версії. Не менш важливими виглядають потенційні зміни в салоні.

Оновлена Mazda3, на думку дизайнера, мала б отримати збільшений центральний екран мультимедіа з оновленим програмним забезпеченням, покращені матеріали оздоблення, нову палітру кольорів інтер’єру та, можливо, свіжі варіанти коліс. Поки що офіційних підтверджень від Mazda немає — лише керівництво компанії знає, коли саме з’явиться оновлення. Втім, візуалізація Digimods Design натякає: коли це станеться, Mazda3 може знову повернути собі статус одного з найелегантніших хетчбеків у класі.