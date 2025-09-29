Новий електрокросовер Mazda коштує в Китаї всього 16 800 доларів

Mazda EZ-60 – це розробка спільного підприємства Mazda та Changan. В Європі автівка продаватиметься під назвою CX-6e. Як пише Carscoops, японський автовиробник підтвердив, що початкова ціна кросовера в Китаї у версії Base з подовжувачем запасу ходу становитиме лише 119 900 юанів, тобто 16 800 доларів.

Вищі комплектації Pro та Max коштують від 129 900 юанів (18 200 доларів) та 138 900 юанів ($19 500) відповідно. Потужність забезпечує 1,5-літровий атмосферний чотирициліндровий двигун, який працює виключно як генератор для живлення акумулятора ємністю 31,7 кВт-год, що живить електродвигун на задній осі потужністю 255 кінських сил.

Повністю електрична лінійка має ті ж самі комплектації Base, Pro та Max, вартістю 139 900 юанів (19 600 доларів), 149 900 юанів ($21 000) та 160 900 юанів (22 600 доларів) відповідно. Електромобіль також використовує електромотор на 255 к.с. на задній осі, який живиться від батареї на 77,94 кВт-год. Mazda обіцяє до 600 кілометрів запасу ходу на одному заряді, щоправда, за циклом CLTC.

В салоні кросовер отримав 26,5-дюймовий центральний дисплей з розширенням 5К та 100-дюймовий проєкційний дисплей доповненої реальності. Перелік оснащення також включає камери замість традиційних дзеркал заднього виду. Цей позашляховик – другий електромобіль Mazda, запропонований у Китаї після середньорозмірного седана EZ-6, запущеного наприкінці минулого року.