Новый электрокроссовер Mazda стоит в Китае всего 16 800 долларов

Mazda EZ-60 – это разработка совместного предприятия Mazda и Changan. В Европе автомобиль будет продаваться под названием CX-6e. Как пишет Carscoops, японский автопроизводитель подтвердил, что начальная цена кроссовера в Китае в версии Base с удлинителем запаса хода составит всего 119 900 юаней, то есть 16 800 долларов.

Высшие комплектации Pro и Max стоят от 129 900 юаней (18 200 долларов) и 138 900 юаней ($19 500) соответственно. Мощность обеспечивает 1,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, который работает исключительно как генератор для питания аккумулятора емкостью 31,7 кВт-ч, питающий электродвигатель на задней оси мощностью 255 лошадиных сил.

Полностью электрическая линейка имеет те же комплектации Base, Pro и Max, стоимостью 139 900 юаней (19 600 долларов), 149 900 юаней ($21 000) и 160 900 юаней (22 600 долларов) соответственно. Электромобиль также использует электромотор на 255 л.с. на задней оси, который питается от батареи на 77,94 кВт-ч. Mazda обещает до 600 километров запаса хода на одном заряде, правда, по циклу CLTC.

В салоне кроссовер получил 26,5-дюймовый центральный дисплей с разрешением 5К и 100-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности. Перечень оснащения также включает камеры вместо традиционных зеркал заднего вида. Этот внедорожник – второй электромобиль Mazda, предложенный в Китае после среднеразмерного седана EZ-6, запущенного в конце прошлого года.