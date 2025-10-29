Дизайнер показал, как будет выглядеть обновленная Mazda3: фото, видео

Ведь даже минимальные изменения - переработанные фары, новый передний и задний бамперы, модернизированное шасси или усовершенствованная мультимедиа - могли бы вернуть Mazda3 актуальность на фоне конкурентов, которые постоянно обновляются. И хотя официальных планов компания не раскрывает, энтузиасты уже решили показать, как могла бы выглядеть машина после обновления.

Как пишет Autoevolution, дизайнер Digimods Design создал собственную визуализацию Mazda3 2026 года, где компакт получил более выразительный передок с новой решеткой радиатора, фарами измененного формата и переработанным бампером. Задняя часть выглядит еще свежее и отличается новыми светодиодными фонарями, которые теперь соединены надписью Mazda по центру, а также обновленной дверью багажника с номерным знаком, перенесенным ниже. Появился и увеличенный спойлер, что добавляет спортивности.

Автомобиль на рендерах окрашен в фирменный оттенок Soul Red Crystal, который получил немного более глубокий блеск, а черные акценты на переднем и заднем бамперах создают более динамичный образ. Оконная линия отделана хромом, но колесные диски, похоже, остались от текущей версии. Не менее важными выглядят потенциальные изменения в салоне.

Обновленная Mazda3, по мнению дизайнера, должна была бы получить увеличенный центральный экран мультимедиа с обновленным программным обеспечением, улучшенные материалы отделки, новую палитру цветов интерьера и, возможно, свежие варианты колес. Пока официальных подтверждений от Mazda нет - только руководство компании знает, когда именно появится обновление. Впрочем, визуализация Digimods Design намекает: когда это произойдет, Mazda3 может снова вернуть себе статус одного из самых элегантных хэтчбеков в классе.