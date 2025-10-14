Укр
Ру

Mazda анонсировала загадочный концепт Vision: не купе, но и не кроссовер

Mazda представила тизер нового концепта Vision, который дебютирует на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио в конце октября. Хотя автомобиль имеет четыре двери, безрамные окна и наклонную линию крыши, в компании сразу подчеркнули - это не купе. В то же время дизайн намекает на сочетание черт седана, фастбэка или даже кроссовера.
Mazda Vision - новый загадочный концепт вскоре дебютирует в Японии - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Тизер концепта Mazda Vision

Данила Северенчук
logo14 октября, 19:20
logo0
logo0 мин

Как передает Carscoops, по словам Mazda, Vision демонстрирует “видение будущих автомобилей бренда” - и может стать основой для следующего поколения серийных моделей. Концепт олицетворяет тему нынешней выставки в Токио, которая звучит как “Радость управления подпитывает устойчивое будущее”, сочетая удовольствие от езды с экологическими технологиями.

Читайте также: Новый электрокроссовер Mazda стоит в Китае всего 16 800 долларов

На тизерном изображении видны плавные линии кузова, безрамные окна, изящную линию крыши и рельефные плечи. Камеры вместо зеркал и футуристические подголовники подчеркивают экспериментальный характер концепта. Vision выглядит как низкий фастбэк или спортивный седан, но официальная информация пока отсутствует.

В Mazda подтвердили, что это не продолжение прошлогоднего концепта Iconic SP, который уже готовится к серийному производству. Предположительно, Vision станет электрическим или гибридным авто с удлиненным запасом хода, а возможно - получит экспериментальный двигатель на альтернативном топливе.

Что еще покажет Mazda в Токио

Кроме нового Vision, на Japan Mobility Show дебютирует европейская версия Mazda CX-5, а также будут представлены:

  • технология улавливания CO₂;
  • углеродно-нейтральное топливо из водорослей;
  • CX-30 SeDV - адаптированная модель для водителей с инвалидностью;
  • легендарная Mazda RX-7;
  • концепт Spirit Racing RS Future;
  • серийные CX-60 и CX-80.

Также интересно: Mazda CX-30 получила обновление и пересмотренную стоимость

Mazda проведет официальную пресс-конференцию 29 октября, где впервые покажет концепт Vision вживую и раскроет технические подробности.

#Япония #Концепции #Фото #Mazda #Новости #Aвтоновинки