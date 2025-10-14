Mazda анонсировала загадочный концепт Vision: не купе, но и не кроссовер

Как передает Carscoops, по словам Mazda, Vision демонстрирует “видение будущих автомобилей бренда” - и может стать основой для следующего поколения серийных моделей. Концепт олицетворяет тему нынешней выставки в Токио, которая звучит как “Радость управления подпитывает устойчивое будущее”, сочетая удовольствие от езды с экологическими технологиями.

На тизерном изображении видны плавные линии кузова, безрамные окна, изящную линию крыши и рельефные плечи. Камеры вместо зеркал и футуристические подголовники подчеркивают экспериментальный характер концепта. Vision выглядит как низкий фастбэк или спортивный седан, но официальная информация пока отсутствует.

В Mazda подтвердили, что это не продолжение прошлогоднего концепта Iconic SP, который уже готовится к серийному производству. Предположительно, Vision станет электрическим или гибридным авто с удлиненным запасом хода, а возможно - получит экспериментальный двигатель на альтернативном топливе.

Что еще покажет Mazda в Токио

Кроме нового Vision, на Japan Mobility Show дебютирует европейская версия Mazda CX-5, а также будут представлены:

технология улавливания CO₂;

углеродно-нейтральное топливо из водорослей;

CX-30 SeDV - адаптированная модель для водителей с инвалидностью;

легендарная Mazda RX-7;

концепт Spirit Racing RS Future;

серийные CX-60 и CX-80.

Mazda проведет официальную пресс-конференцию 29 октября, где впервые покажет концепт Vision вживую и раскроет технические подробности.