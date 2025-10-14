Mazda анонсувала загадковий концепт Vision: не купе, але й не кросовер

Як передає Carscoops, за словами Mazda, Vision демонструє “бачення майбутніх автомобілів бренду” — і може стати основою для наступного покоління серійних моделей. Концепт уособлює тему цьогорічної виставки в Токіо, яка звучить як “Радість керування підживлює сталий майбутнє”, поєднуючи задоволення від їзди з екологічними технологіями.

Читайте також: Новий електрокросовер Mazda коштує в Китаї всього 16 800 доларів

На тизерному зображенні видно плавні лінії кузова, безрамні вікна, витончену лінію даху та рельєфні плечі. Камери замість дзеркал і футуристичні підголівники підкреслюють експериментальний характер концепту. Vision виглядає як низький фастбек або спортивний седан, але офіційна інформація поки що відсутня.

У Mazda підтвердили, що це не продовження торішнього концепту Iconic SP, який уже готується до серійного виробництва. Імовірно, Vision стане електричним або гібридним авто з подовженим запасом ходу, а можливо — отримає експериментальний двигун на альтернативному паливі.

Що ще покаже Mazda у Токіо

Крім нового Vision, на Japan Mobility Show дебютує європейська версія Mazda CX-5, а також будуть представлені:

технологія уловлювання CO₂;

вуглецево-нейтральне паливо з водоростей;

CX-30 SeDV — адаптована модель для водіїв з інвалідністю;

легендарна Mazda RX-7;

концепт Spirit Racing RS Future;

серійні CX-60 та CX-80.

Також цікаво: Mazda CX-30 отримала оновлення та переглянуту вартість

Mazda проведе офіційну пресконференцію 29 жовтня, де вперше покаже концепт Vision наживо та розкриє технічні подробиці.