Mazda анонсувала загадковий концепт Vision: не купе, але й не кросовер

ФОТО: Carscoops|
Тизер концепту Mazda Vision
Як передає Carscoops, за словами Mazda, Vision демонструє “бачення майбутніх автомобілів бренду” — і може стати основою для наступного покоління серійних моделей. Концепт уособлює тему цьогорічної виставки в Токіо, яка звучить як “Радість керування підживлює сталий майбутнє”, поєднуючи задоволення від їзди з екологічними технологіями.
На тизерному зображенні видно плавні лінії кузова, безрамні вікна, витончену лінію даху та рельєфні плечі. Камери замість дзеркал і футуристичні підголівники підкреслюють експериментальний характер концепту. Vision виглядає як низький фастбек або спортивний седан, але офіційна інформація поки що відсутня.
У Mazda підтвердили, що це не продовження торішнього концепту Iconic SP, який уже готується до серійного виробництва. Імовірно, Vision стане електричним або гібридним авто з подовженим запасом ходу, а можливо — отримає експериментальний двигун на альтернативному паливі.
Що ще покаже Mazda у Токіо
Крім нового Vision, на Japan Mobility Show дебютує європейська версія Mazda CX-5, а також будуть представлені:
- технологія уловлювання CO₂;
- вуглецево-нейтральне паливо з водоростей;
- CX-30 SeDV — адаптована модель для водіїв з інвалідністю;
- легендарна Mazda RX-7;
- концепт Spirit Racing RS Future;
- серійні CX-60 та CX-80.
Mazda проведе офіційну пресконференцію 29 жовтня, де вперше покаже концепт Vision наживо та розкриє технічні подробиці.