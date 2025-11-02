Mazda официально представила новый логотип: минимализм и фокус на цифровой мир

ФОТО: Мазда|
Нынешний и новый логотип Mazda
На Japan Mobility Show 2025 компания Mazda впервые публично представила обновленный логотип, который станет частью нового корпоративного стиля.
Как отмечает сама компания, изменения - это "изящная эволюция" фирменного символа 1997 года. Тот самый крылатый "M" остался, но стал проще и плоским - чтобы лучше выглядеть в цифровых медиа и на экранах, пишут в Motor1.
В отличие от Volkswagen или BMW, которые сделали логотипы полностью плоскими, Mazda выбрала мягкий минималистичный вариант, сохранив элементы глубины и узнаваемые "крылья".
"Новая версия оптимизирована для повышения видимости в цифровых медиа. Мы будем использовать символ и новый словесный знак в цифровых кампаниях, начиная с CX-5", - пояснила Тамара Млинарчик, менеджер по связям с общественностью Mazda North America.
Новый логотип - не единственное изменение
Вместе с эмблемой обновился и словесный знак “Mazda”. Теперь это гладкий шрифт без засечек, который появится на багажнике, руле и во всех цифровых материалах бренда.
Первыми новую айдентику получили:
- Mazda CX-5 2026 года - имеет новую надпись "Mazda" сзади,
- китайский электрический кроссовер EZ-60,
- концепты Mazda Vision X-Coupe и Vision X-Compact, которые демонстрируют дальнейшую эволюцию дизайна Kodo.
Как будет происходить переход
Mazda не планирует одномоментного обновления всех моделей. Сначала новый логотип появится в цифровых коммуникациях и на официальных сайтах, а затем - на новых авто.
"Будущие модели постепенно получат обновленную графику. Относительно текущих моделей - решение еще не принято", - добавляют в компании.
То есть CX-5 станет первопроходцем, а впоследствии изменения коснутся всего модельного ряда.
Mazda идет по пути сдержанного обновления
Для бренда, который всегда отличался эмоциональностью дизайна и вниманием к деталям, новый логотип - не просто изменение формы, а символ перехода в цифровую эпоху.
Mazda хочет сохранить баланс между традиционной элегантностью и новыми форматами присутствия - на экранах, в приложениях, в соцсетях. И, кажется, делает это в типичном для себя стиле: спокойно, продуманно и без чрезмерного пафоса.