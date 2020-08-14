CX-5, CX-9 та Mazda6 отримали особливе святкове виконання на честь початку відліку нового модельного року – 2021-го.

Пакетна комплектація Carbon Edition з обмеженої серії включає косметичні зміни екстер’єру та інтер’єру для трьох моделей з гамми японської марки.

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Хоча назва спецверсії недвозначно натякає на те, як має виглядати “карбонова” версія авто, у Mazda вирішили створити новий відтінок сірого та фарбуватимуть Mazda 6, CX-5 і CX-7 у колір Polymetal Gray з блакитним відливом. Колісні диски у кросоверів та седана будуть виключно чорні.

Карбону не передбачено і в салоні. Натомість будуть червоні шкіряні сидіння, червона строчка і чорна обробка салону. Також нові версії автомобілів отримають додаткові функції: радарний круїз-контроль, допомогу при гальмуванні і попередження про початок перехресного руху позаду автомобіля. Мультимедійні системи у Mazda Carbon Edition співпрацюватимуть з сервісами Apple CarPlay та Android Auto, а гарне звучання забезпечуватимуть стереосистеми Bose.

“Carbon Edition пропонує новий спосіб для власників продовжувати йти власним шляхом, у який вони вірять, і шукати нових доріг”, – значиться у прес-релізі Mazda.

Вартість Mazda6, CX-5 і CX-7 у виконанні Carbon Edition буде оголошена одночасно з відкриттям цін на автомобілі 2021 модельного року.

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