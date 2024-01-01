Mercedes-AMG поділилась тизерними зображеннями нових електромобілів

Компанія розповіла, що перші прототипи високопродуктивного позашляховика, який стане другим автомобілем, побудованим на повністю електричній архітектурі AMG.EA, вже почали випробування в холодну погоду. Восени компанія поділилась подробицями про тести чотиридверного купе.

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Повідомляється, що автівки проходили випробування у Швеції. Купе почали випробувати навесні цього року, тоді як позашляховик був анонсований лише кілька тижнів тому й зараз проходить складні випробування поблизу Полярного кола.

При таких низьких температурах взаємодія всіх компонентів інноваційної електричної архітектури ретельно перевіряється. Це охоплює, зокрема, перевірку двигунів з осьовим потоком й високопродуктивної батареї.