Mercedes-AMG запускає виробництво лімітованого PureSpeed Mythos

Як повідомляє Motor1, автівку показали в рамках фінального Гран-прі Формули 1 в Абу-Дабі. Основною особливістю моделі є відсутність лобового скла та даху. Натомість PureSpeed отримав справжню дугу безпеки Halo.

Читайте також: Миколаївські школярі їздитимуть на Mercedes-Benz

Червоно-чорна ліврея та №10 на крилах є відсилкою до Mercedes-Benz Targa Florio, який виграв однойменну гонку 1924 року. Тоді команда Mercedes вирішила пофарбувати свої боліди в традиційний червоний відтінок італійських конструкторів, щоб місцеві вболівальники не заважали їхнім болідам просуватися.

Попри це, покупці зможуть придбати PureSpeed також у матовому сріблястому кольорі, який більше відображає традиційні німецькі гоночні кольори. Водночас передня частина моделі суттєво нагадує гіперкар AMG One.

В основі PureSpeed лежить SL 63, тому під капотом розміщено 4,0-літровий твін-турбо V8, що видає 577 кінських сил й працює в парі з дев’ятиступеневою коробкою передач. Також автівку оснастили повним приводом й сучасними системами шасі, такими як гідравлічний контроль крену та рульове управління задніми колесами.

Також цікаво: Автомобілі Mercedes-Benz тепер паркуються швидше, ніж їх водії

Разом з моделлю також пропонуються два шоломи безпеки з системою внутрішнього зв’язку, аби пасажир та водій могли спілкуватись між собою, унікальний годинник IWC Schaffhausen у верхній частині панелі приладів, а також спеціальний тент, який одягається на Halo та кріпиться за колісні арки й призначений для використання на стоянці. Примітно, що вартість PureSpeed все ще не оголошена.