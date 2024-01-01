Миколаївські школярі їздитимуть на Mercedes-Benz

Трохи більші за класичні буси і трішечки менші за повнорозмірні автобуси пасажирські машини класу Midibus можуть мати місткість 21+1+1.

Ймовірно, Миколаївщина отримала саме такі машини. На фото добре проглядаються риси моделі Mercedes-Benz Sprinter 517 cdi 23, де останні дві цифри вказують на загальну кількість місць.

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Такий Midibus має доволі економний двигун потужністю 125 кВт/170 к.с. з автоматичною коробкою передач (9G-Tronic). До речі, тут також автоматичні двері пасажирського салону з такими ж автоматично висувними східцями.

Передача святкових дарунків закладам освіти, культури та спорту. Фото: Миколаївська ОВА

Машини такого виконання підпадають під статус шкільних автобусів. Тут всі сидіння мають ремені безпеки, що для перевезення ліцеїстів та інших категорії учнівської молоді дуже добре.

В Новоодеському професійному коледжі вже заявили, що наявність такого транспортного засобу допоможе розв'язати питання у виробничій діяльності.

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"Організуємо перевезення груп здобувачів освіти по професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування на навчальне господарство, що знаходиться на відстані 5 кілометрів від навчального закладу, а також на поля навчального господарства для проходження виробничого навчання та виробничої практики, які знаходяться на відстані від 5 до 20 км. Це групи від 12 до 15 чоловік з двома майстрами виробничого навчання. Раніше це було проблемно", – з радістю повідомили у коледжі.

Ось так зустріли новенький мідібус у Новоодеському професійному коледжі. Фото: Новоодеський коледж

Машини комфортні. Затишок в холодну пору забезпечить конвекторне опалення по всьому салону. Влітку свіжість з’явиться завдяки двом кондиціонерам.

Автобуси будуть обслуговувати потреби Надбузького професійного аграрного ліцею, згаданого вище Новоодеського професійного коледжу, Казанківського професійного аграрного ліцею та відділу освіти, культури, молоді й спорту Арбузинської селищної ради.

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Не забули й про заклади культури. Такі автобуси отримали Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії, Миколаївська обласна філармонія, Миколаївський академічний художній драматичний театр.

Також одна автівка передбачена для Миколаївського фахового коледжу фізичної культури. Отримувача дев’ятого за відліком мідібуса буде визначено згодом.

У Казанківському професійному агроліцеї подарунку від Святого Миколая раділи і вихованці, і викладачі з майстрами. Фото: Казанківський агроліцей

Автобуси за цільовим призначенням отримувачів вже проходять процедуру державної реєстрації, після чого вже будуть введені в повноцінну експлуатацію.