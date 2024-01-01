Николаевские школьники будут ездить на Mercedes-Benz

Чуточку больше классических бусов и немного меньше полноразмерных автобусов пассажирские машины класса Midibus могут иметь вместимость 21+1+1.

Вероятно, Николаевщина получила именно такие машины. На фото хорошо просматриваются черты модели Mercedes-Benz Sprinter 517 cdi 23, где последние две цифры указывают на общее количество мест.

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Такой Midibus имеет довольно экономный двигатель мощностью 125 кВт/170 л.с. с автоматической коробкой передач (9G-Tronic). Кстати, здесь также автоматические двери пассажирского салона с такими же автоматически выдвижными ступеньками.

Передача праздничных подарков учреждениям образования, культуры и спорта. Фото: Николаевская ОГА

Машины такого исполнения подпадают под статус школьных автобусов. Здесь все сиденья имеют ремни безопасности, что для перевозки лицеистов и других категории учащейся молодежи очень хорошо.

В Новоодесском профессиональном колледже уже заявили, что наличие данного транспортного средства поможет решить вопрос в производственной деятельности.

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"Организуем перевозки групп соискателей образования по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования на учебное хозяйство, что находится на расстоянии 5 километров от учебного заведения, а также на поля учебного хозяйства для прохождения производственного обучения и производственной практики, которые находятся на расстоянии от 5 до 20 км. Это группы от 12 до 15 человек с двумя мастерами производственного обучения. Раньше это было проблемно", – с радостью сообщили в колледже.

Вот так встретили новенький мидибус в Новоодесском профессиональном колледже. Фото: Новоодесский колледж

Машины комфортные. Уют в холодное время обеспечит конвекторное отопление по всему салону. Летом свежесть появится благодаря двум кондиционерам.

Автобусы будут обслуживать потребности Надбугского профессионального аграрного лицея, упомянутого выше Новоодесского профессионального колледжа, Казанковского профессионального аграрного лицея и отдела образования, культуры, молодежи и спорта Арбузинского поселкового совета.

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Не забыли и об учреждениях культуры. Такие автобусы получили Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии, Николаевская областная филармония, Николаевский академический художественный драматический театр.

Также одна машина предусмотрена для Николаевского профессионального колледжа физической культуры. Получатель девятого по счету мидибуса будет определен позже.

В Казанковском профессиональном агролицее подарку от Святого Николая радовались и воспитанники, и преподаватели с мастерами. Фото: Казанковский агролицей

Автобусы по целевому назначению получателей уже проходят процедуру государственной регистрации, после чего уже будут введены в полноценную эксплуатацию.