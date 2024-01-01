Николаевских детей будут возить в школу на новеньких Volkswagen Multivan

Десять маленьких пассажирских машин для обслуживания на школьных маршрутах детей с особыми образовательными потребностями прибыли в область. Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, микроавтобусы адресно передала для образовательных учреждений пострадавшего от войны региона Нижняя Саксония.

Пассажирские Volkswagen Multivan от правительства земли Нижней Саксонии имеют нулевой пробег, за исключением расстояния на перегон. Они в разной цветовой гамме кузова. Шесть машин имеют белую ливрею, один микроавтобус темно-серый и один – вишневый. Еще два минивэна в голубой краске.

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Пятидверный минивэн VW Multivan принадлежит к седьмому поколению модельного ряда, в серийное производство его поставили три года назад. Кстати, название Multivan закрепилось исключительно за пассажирской версией, что на легковой платформе MQB.

В машине универсальный салон с разной конфигурацией сидений, в т.ч. из расчета пространства (см. фото ниже) для транспортировки детей в инвалидных колясках.

Фото: Volkswagen

При этом конструкция кресел позволяет выбирать продольное расстояние между сиденьями. Их можно двигать назад или вперед, можно демонтировать правую половину сидений для зоны размещения инвалидных колясок.

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В коротком сообщении руководителя области не упоминается моторная комплектация, но здесь вариантов не так уж и много. Multivan седьмого поколения доступен с четырьмя силовыми установками.

Бензиновые двигатели TSI в двух версиях – 1,5-литровый на 136 сил или 2-литровый на 204 силы. Дизельный 2-литровый двигатель TDI выдает 150 сил.

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Есть еще и гибридная версия eHybrid (PHEV): 1,4-литровый 150-сильный TSI в паре со 116-сильным электромотором выпускают пиковые 218 л. с. 10,4-киловаттная батарея здесь обеспечивает 46-50 км хода на электричестве.

Все силовые установки укомплектованы DSG: на семь ступеней с "классическим" ДВС, на шесть – в гибридной версии.

Фото: Николаевская ОВА

Автомобиль создан для максимального комфорта водителя и пассажиров (см. иллюстративные фото и видео ниже). Водителю пригодится адаптивный круиз-контроль объединенный с системой удержания в полосе, система распознавания пешеходов и велосипедистов с автоматическим торможением, и активный мониторинг слепых зон. В списке доступного для минивэна оборудования значатся также камеры кругового обзора.

Фото: Volkswagen

Впереди стоит 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей, между которыми разместился рычаг управления коробкой DSG. Почти все кнопки у Multivan теперь сенсорные (мультимедиа, открытие дверей, климат, свет).

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Все машины уже распределены по регионам. Четыре микроавтобуса получают учебные заведения города Николаева. По одному автомобилю будет передано в Новоодесскую, Баштанскую, Новобугскую, Вознесенскую, Южноукраинскую и Первомайскую громады.