Полноценную премьеру можно ожидать в ближайшее время.

Volkswagen продолжает расширять применение платформы MEB, на которой строит все, от компактных хэтчбеков до минивэнов. Два месяца назад немецкий производитель представил Caddy на этой платформе, а теперь начал дразнить затемненными фото пассажирского T7.

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На первом тизере изображена лицевая часть пассажирской модели Multivan. Кроме красивой световой подписи с диодной полосой, соединяющей фары, заметна глухая панель вместо решетки. Это намекает на гибридную силовую установку для "Мультивена".

Вероятно, Multivan получит плагин-гибрид на основе 1,4-литрового бензинового турбомотора, который используется в Golf eHybrid и Arteon eHybrid. Volkswagen Transporter должны предложить также с двухлитровым дизелем, а впоследствии у T7 появится и полностью электрический “брат”.

Начало тизерной кампании и появление на европейских дорогах тестовых прототипов в камуфляже свидетельствуют, что ждать официального раскрытия Volkswagen T7 осталось недолго.

Тизерная кампания Volkswagen Multivan T7 совпала во времени с пикапом Amarok нового поколения, который впервые был показан в конце прошлой недели.