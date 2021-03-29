Повноцінну прем'єру можна очікувати найближчим часом.

Volkswagen продовжує розширювати застосування платформи MEB, на якій будує все, від компактних хетчбеків до мінівенів. Два місяці тому німецький виробник представив Caddy на цій платформі, а тепер почав дражнити затемненими фото пасажирського T7.

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На першому тізері зображена лицьова частина пасажирської моделі Multivan. Крім гарного “світлового підпису” з діодною смугою, що сполучає фари, помітна глуха панель замість решітки. Це натякає на гібридну силову установку для “Мультівен”.

Ймовірно, Multivan отримає плагін-гібрид на основі 1,4-літрового бензинового турбомотора, що використовується в Golf eHybrid та Arteon eHybrid. Volkswagen Transporter повинні запропонувати також з дволітровим дизелем, а згодом у T7 з’явиться і повністю електричний “брат”.

Початок тізерної кампанії та поява на європейських дорогах тестових прототипів у камуфляжі свідчать, що чекати на офіційне розкриття Volkswagen T7 залишилось не довго.

Тізерна кампанія Volkswagen Multivan T7 співпала у часі з пікапом Amarok нового покоління, який вперше був показаний наприкінці минулого тижня.