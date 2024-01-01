Миколаївських дітей возитимуть у школу на новеньких Volkswagen Multivan

Десять маленьких пасажирських машин для обслуговування на шкільних маршрутах дітей з особливими освітніми потребами прибули в область.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, мікроавтобуси адресно передала для освітніх закладів постраждалого від війни регіону Нижня Саксонія.

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Пасажирські Volkswagen Multivan від уряду землі Нижньої Саксонії мають нульовий пробіг, за винятком відстані на перегін. Вони в різній колірній гамі кузова. Шість машин мають білу ліврею, один мікроавтобус темно-сірий та один – вишневий. Ще два мінівени у блакитній фарбі.

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П'ятидверний мінівен VW Multivan належить до сьомого покоління модельного ряду, у серійне виробництво його поставили три роки тому. До речі, назва Multivan закріпилася виключно за пасажирською версією, що на легковій платформі MQB.

В машині універсальний салон з різною конфігурацією сидінь, в т.ч. з розрахунку простору (див. фото нижче) для транспортування дітей в інвалідних візках.

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При цьому конструкція крісел дозволяє вибирати повздовжню відстань між сидіннями. Їх можна рухати назад чи вперед, можна демонтувати праву половину сидінь для зони розміщення інвалідних візків.

Фото: Volkswagen

В короткому повідомленні керівника області не згадується моторна комплектація, але тут їх не так вже й багато. Multivan сьомого покоління доступний із чотирма силовими установками.

Бензинові двигуни TSI у двох версій – 1,5-літровий на 136 сил або 2-літровий на 204 сили. Дизельний 2-літровий двигун TDI видає 150 сил.

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Є ще й гібридна версія eHybrid (PHEV): 1,4-літровий 150-сильний TSI на парі з 116-сильним електромотором випускають пікові 218 к. с. 10,4-кіловатна батарея тут забезпечує 46-50 км ходу електрикою.

Усі силові установки укомплектовані DSG: на сім щаблів із "класичним" ДВС, на шість – у гібридній версії.

Фото: Миколаївська ОВА

Автомобіль створено для максимального комфорту водія й пасажирів (див. ілюстративні фото та відео нижче). Водієві у пригоді буде адаптивний круїз-контроль об'єднаний із системою утримання в смузі, система розпізнавання пішоходів і велосипедистів з автоматичним гальмуванням, і активний моніторинг сліпих зон. У списку доступного для мінівена обладнання значаться також камери кругового огляду.

Фото: Volkswagen

Попереду стоїть 10,25-дюймова цифрова панель приладів і 10-дюймовий сенсорний дисплей, між якими розмістився важіль управління коробкою DSG. Майже всі кнопки у Multivan тепер сенсорні (мультимедіа, відкриття дверей, клімат, світло).

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Усі машини уже розподілено по регіону. Чотири мікроавтобуси отримують навчальні заклади міста Миколаєва. По одному автомобілю буде передано в Новоодеську, Баштанську, Новобузьку, Вознесенську, Південноукраїнську та Первомайську громади.