Mercedes-AMG запускает производство лимитированного PureSpeed Mythos

Как сообщает Motor1, автомобиль показали в рамках финального Гран-при Формулы 1 в Абу-Даби. Основной особенностью модели является отсутствие лобового стекла и крыши. Зато PureSpeed получил настоящую дугу безопасности Halo.

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Красно-черная ливрея и №10 на крыльях является отсылкой к Mercedes-Benz Targa Florio, который выиграл одноименную гонку 1924 года. Тогда команда Mercedes решила покрасить свои болиды в традиционный красный оттенок итальянских конструкторов, чтобы местные болельщики не мешали их болидам продвигаться.

Несмотря на это, покупатели смогут приобрести PureSpeed также в матовом серебристом цвете, который больше отражает традиционные немецкие гоночные цвета. В то же время передняя часть модели существенно напоминает гиперкар AMG One.

В основе PureSpeed лежит SL 63, поэтому под капотом размещено 4,0-литровый твин-турбо V8, выдающий 577 лошадиных сил и работает в паре с девятиступенчатой коробкой передач. Также машину оснастили полным приводом и современными системами шасси, такими как гидравлический контроль крена и рулевое управление задними колесами.

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Вместе с моделью также предлагаются два шлема безопасности с системой внутренней связи, чтобы пассажир и водитель могли общаться между собой, уникальные часы IWC Schaffhausen в верхней части панели приборов, а также специальный тент, который одевается на Halo и крепится за колесные арки и предназначен для использования на стоянке. Примечательно, что стоимость PureSpeed все еще не объявлена.