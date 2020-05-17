На тест блогерів SRT потрапили два схожих "Окатих" Mercedes-Benz. У одного пробіг більше 400 тисяч, у іншого – мінімальний для своїх років.

Mercedes-Benz E-klass в кузові W211 випускався з 2002 до 2009 року і дуже популярний не лише у світі (випущено 1,5 млн одиниць), але й серед українців. Незважаючи на це, про машину ходить багато легенд, причому часто вони протирічать одна одній.

В цьому відео від SRT багато думок від професійних сервісменів та власників таких "Мерседесів". Всі вони говорять, що автомобіль менш надійний, ніж попередники, тому на його утримання треба досить багато грошей. Також є відмінності в обслуговувані різних підвісок, двигунів, гальмівної системи та електропомічників.

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Цей автомобіль можна рекомендувати тим, кому справді подобається цей автомобіль. А таж тим, у кого є добрий щомісячний дохід та він добре розбирається у техніці. І головне: регулярні візити на СТО не будуть обтяжувати автовласника.

Також у відео: порівняння динаміки двох Mercedes-Benz E-klass W211 – з пробігом 50 та 414 тисяч км.

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