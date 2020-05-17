На тест блогеров SRT попали два похожих "Глазастых" Mercedes-Benz. У одного пробег более 400 тысяч, у другого - минимальный для своих лет.

Mercedes-Benz E-klass в кузове W211 выпускался с 2002 до 2009 года и очень популярен не только в мире (выпущено 1,5 млн единиц), но и среди украинцев. Несмотря на это, о машине ходит много легенд, причем часто они противоречат друг другу.

В этом видео от SRT много мнений от профессиональных сервисменов и владельцев таких "Мерседесов". Все они говорят, что автомобиль менее надежен, чем предшественники, поэтому на его содержание надо достаточно много денег. Также есть отличия в обслуживании различных подвесок, двигателей, тормозной системы и электропомощников.

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Этот автомобиль можно рекомендовать тем, кому действительно нравится этот автомобиль. А также тем, у кого есть хороший ежемесячный доход и он хорошо разбирается в технике. И главное: регулярные визиты на СТО не будут обременять автовладельца.

Также в видео: сравнение динамики двух Mercedes-Benz E-klass W211 с пробегом 50 и 414 тысяч км.

Напомним, что шпионы раскрыли внешность следующего Mercedes-Benz S-класса.