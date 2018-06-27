Свого часу компанія випустила усього 150 таких суперкарів.

Не виключено, що через 20-30 років у ціннику цього Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster з’явиться ще один нуль, оскільки він має усі шанси стати колекційною класикою.

Наразі автомобіль віставлено на продаж за ціною у 1,24 мільйони євро чи 1,45 мільйонів доларів музеєм Mercedes-Benz в Штутгарті. З моменту випуску у 2009 році цей SLR пробіг усього 25 800 кілометрів, змінивши двох власників.

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Особливість цього SLR McLaren 722 S Roadster полягає у спеціальній конфігурації. Узявши за основу SLR 722, німецькі інженери почаклували над двигуном, збільшивши продуктивність 5,5-літрового турбованого V8 до 641 кінської сили. Родстер прискорюється до 100 км/год за 3,7 секунди і може розвивати максимальну швидкість у 335 км/год.

Фото: Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster / Mercedes-Benz All Time Stars

Кузов автомобіля пофарбовано у колір Crystal Antimony Gray, у салоні переважають чорні кольори, багато карбонового оздоблення, крісла прошиті червоною ниткою.

Автомобіль виставлено на продаж музеєм All Time Stars, а це означає, що перед продажем він пройшов прискіпливу перевірку за 160 параметрами.

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