Сьогодні цю коляску з величезними велосипедними колесами важко назвати автомобілем, та саме з нього 130 років тому усе почалось.

Спеціальний підрозділ Mercedes-Benz All Time Stars, що відповідає за музейні експонати, оголосив про продаж копії історичної вагонетки Benz Patent Motorwagen Replika – першого автомобіля німецької марки.

Створена репліка була самими “музейниками”, тож точнішої копії оригінального автомобіля Карла Бенца годі й шукати. Motorwagen Replika не лише найточніша копія, а ще й повністю функціональна, тож новий власник зможе перенестись назад у часі і опинитись у 1886 році, коли Бенц отримав патент на, фактично, перший у світі автомобіль з двигуном внутрішнього згорання.

Читайте також: Крос-купе Mercedes-Maybach виглядає, як автомобіль мрії

Що до самого лоту, то його опис можна звести до форми оголошення про продаж автомобіля з будь-якого сучасного сайту. Продається новий автомобіль 2002 року випуску, ручна збірка, не битий, не фарбований, без пробігу, музейне зберігання. Двигун: бензиновий чотиритактний Benz з робочим об'ємом 954 см³ потужністю 0,9 к.с., задній привід, ланцюгова трансмісія, максимальна швидкість – 16 км/год, споживання пального – 10 л/100 км. Ціна за запитом.

Також цікаво: Mercedes почав виробництво деталей для колекційного раритету