Модель 300 SL без перебільшення можна назвати іконою стиля. Та у середині п'ятдесятих компанія випустила усього 1400 таких авто, а до наших днів дожили далеко не всі з них.

Ні, німці не забули про економічну вигоду. Просто усі 300 SL, що дожили до наших днів є об’єктами колекціонування, а отже – коштують шалених грошей. А це, у свою чергу, означає попит на деталі для реставрації.

Mercedes-Benz 300SL, він же W198 – перший повоєнний спорткар Mercedes-Benz. Вперше купе було представлене ​​на Нью-Йоркському автосалоні у 1954 році як вулична версія гоночного автомобіля W194. Спочатку автомобіль випускався тільки в двомісному кузові купе з унікальними дверима типу “Крило чайки”, пізніше – у 1957 році з'явилася відкрита версія – родстер.

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Нині Mercedes пропонує нові кузовні панелі для тих щасливців, які володіють цим ретрокаром та бажають надати йому друге життя. Звичайно, усі деталі будуть вважатись заводськими на рівні з віновленими панелями зі старих машин, тобто не знизять вартість реставрованого купе. Ось ціни на деякі запчастини:

- Передня панель ліва/права: €11,900;

- Задня панель ліва/права: €14,875;

- Центральна задня секція: €2,975;

- Підлога центральної задньої секції: €8,925.

Окрім кузовних панелей, які виготовляє незалежний постачальник на замовлення Mercedes-Benz, фірма також пропонує оригінальну обивку сидінь – тканина ідентична за усіма показниками тій, що використовувалась у п’ятдесятих.

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