Власник хотів ввезти та розмитнити його, але митники вважають, що він занизив митну вартість вдвічі.

9 серпня ДФС повідомила, що у зону митного контролю "Шегині – Медика" з Польщі до України на лафеті завезли Mercedes-Benz S500Е 2017 року випуску. До митного оформлення та митного контролю перевізник подав інвойс на суму 35 тис. євро.

Однак митники запідозрили, що ця вартість занижена, тому скерували запит до польської сторони. У відповідь надійшла інформація, що згідно експортної митної декларації Республіки Польща ця вартість становила 70 000 євро, що згідно з курсом НБУ становить 1 970 457,44 грн. на дату ввезення.

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Оскільки громадянин України подав органу доходів і зборів підроблені документи чи такі, що містять неправдиві дані щодо ціни транспортного засобу, то ці дії мають ознаки порушення ст. 483 ч.1 Митного кодексу України. Згідно з цією статтею, транспортний засіб вилучено, а власника чекає штраф у трикратному розмірі митних платежів. Справу скерують до суду.

Втім, українці, які розмитнювали автомобілі з початку серпня, жаліються на те, що митники безпідставно, деколи вдвічі, збільшують митну вартість автомобілів, які ввозяться в нашу країну. Дехто з них вважає такі дії митників змовою у відповідь на реформування цієї служби.

Нагадаємо, що подібний випадок стався при ввозі VW Touareg.